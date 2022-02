Ecco come risparmiare sulla bolletta del gas e luce con trucchi anche su come bollire la pasta

I rincari sulle bollette di luce e gas li abbiamo letti su tutti i giornali e ascoltati in tutti i telegiornali e poi siamo arrivati.

Per molte famiglie ed esercenti si tratta di una vera e propria stangata che colpisce i redditi in un momento già non proprio florido per l’economia. Non possiamo permetterci di non consumare più né la luce né il gas, ma possiamo cercare quantomeno di limitare i danni.

Infatti, l’ENEA lo sviluppo sostenibile ha stilato una lista di consigli che ci permettono di consumare meglio e meno. Quindi, di conseguenza ci sono alcuni metodi che ci consentono anche di spendere di meno per queste utenze. Infatti, ecco come risparmiare sulla bolletta del gas e luce, scopriamo insieme dei piccoli trucchetti.

Non solo il LED ma anche l’attenzione alla cottura

In primo luogo bisogna fare attenzione alle lampadine. Se le scegliamo a LED possiamo risparmiare fino all’85% di energia. Certo, parlando in maniera generale anche tutti gli elettrodomestici di classe energetica superiore ci consentono di risparmiare.

Frigorifero, lavatrice o asciugatrice di classe energetica A+++ ci permettono di risparmiare anche il 40% di energia.

Tuttavia, anche dei piccoli gesti possono fare molto: schermare le finestre o spegnere tutte le lucine rosse ci aiutano a risparmiare anche il 10%.

Se abbiamo, però, qualche capitale da investire nella casa, pensiamo a migliorare la coibentazione dei nostri spazi. In altri termini, realizzare un cappotto dell’involucro, o generalmente la coibentazione della copertura, ci consente di limitare le dispersioni di energia anche della metà.

Non dimentichiamoci, però, del tetto o del soffitto: le dispersioni si insidiano anche verso l’alto delle nostre case. Non solo: anche le finestre giocano un ruolo estremamente importante per la dispersione energetica: meglio di doppi vetri e con serramenti a taglio termico. Se usiamo materiali molto coibentanti, come il legno o il PVC, riduciamo ulteriormente i rischi.

Ecco come risparmiare sulla bolletta del gas e luce con trucchi anche su come bollire la pasta

D’altra parte, però, possiamo anche modificare alcune delle nostre abitudini per consumare meno.

Quando siamo in cucina, ad esempio, dobbiamo ricordarci che le pentole a pressione o banalmente l’uso di coperchi ci consente di poter abbassare la fiamma.

Sulla pasta il discorso è semplice: quando vediamo che l’acqua bolle, se abbassiamo la fiamma e mettiamo un coperchio la temperatura tiene. Certo, il discorso però vale anche per il sugo. Quando infatti raggiunge la temperatura desiderata, se copriamo la padella con un coperchio la temperatura rimarrà intatta.

