Non tutti hanno voglia di passare il Ferragosto su una spiaggia piena di gente. Anzi, forse è più ricercata la tranquillità per una bella gita fuori porta. Che sia in coppia o con gli amici, l’Italia è piena di luoghi meravigliosi e poco conosciuti da poter visitare. Non solo, ma anche per trascorrere una giornata diversa, di svago e di riposo, ecco dove andare e cosa fare a Ferragosto.

Non tutti sanno che spesso basta un breve tragitto in auto per scoprire posti fantastici. Poche code, luoghi entusiasmanti e anche selvaggi per chi cerca l’avventura ma senza voler rinunciare alla comodità di stare a pochi passi da casa. I requisiti sono semplici: posti poco frequentati, paesaggi stupendi, natura incontaminata. Poco traffico per arrivare e fresco per riposare. Magari con un bel posto dove poter mangiare bene! Ecco i migliori consigli.

Dove andare e cosa fare a Ferragosto, giornata per gita fuori porta

In due ore da Milano si arriva al passo dello Spluga, in provincia di Sondrio. Un luogo meraviglioso, unico: sembra di stare in Himalaya. Pascoli d’altura, laghetti alpini e pareti di roccia completano il quadro. Perfetto per chi ama la montagna. Sempre a Nord, in poco più di un’ora e mezza da Brescia si arriva alla Val Daone, nella zona delle Prealpi. Un luogo stupendo e incontaminato, che d’estate non è molto frequentato ma è perfetto per un campeggio d’altura. In provincia di Belluno c’è anche la Val Comelico, una valle sperduta tra Alto Adige, Austria e Friuli che in pochi conoscono ma è una vera perla del turismo d’altura.

Scendendo di quota, da Bologna ci vuole pochissimo ad arrivare a Mantova: neanche un’ora e mezza. Qui con la ciclabile si può visitare tutta la zona dei laghi costeggiando il fiume Mincio, per godersi un paesaggio meraviglioso tra i borghi medioevali. Si resta nel centro Italia, per chi parte da Firenze si arriva ad Arezzo in circa due ore abbondanti. Qui c’è la Badia Tedalda, un luogo meraviglioso per i trekking a piedi e a cavallo. Stupendo da provare l’itinerario della Cascata del Presalino.

A Ferragosto si può andare e tornare verso queste mete

Sempre in un paio d’ore da Roma si arriva a Rieti, presso il Lago di Scandarello. Una meta meravigliosa per un’escursione nel Parco Nazionale del Gran Sasso dove ci si può anche riposare e rifocillare. Qui c’è infatti Amatrice, patria dell’omonima ricetta amatissima dagli italiani.

Scendendo ancora di latitudine, c’è la meravigliosa zona del Sannio. Da Napoli ci si arriva in meno di un’ora e mezza. Piedimonte Matese sorge nel Parco Regionale del Matese ed è patria di meraviglie naturali eccezionali. Qui il turista potrà trovare fresco, riposo e buon cibo. Impossibile non visitare la cascata di San Nicola, col suo salto di circa 100 metri!

