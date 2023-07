Dove andare al mare in Puglia: la località economica adatta a coppie e famiglie 

Se stai cercando una località dove andare al mare in Puglia senza spendere troppo, ma che possa essere adatta a tutti, giovani, adulti e bambini, ecco un’idea. Si tratta di un posto meraviglioso del Salento.

La Puglia è una delle regioni prese d’assalto in estate. È il “tacco” d’Italia e circondata dal mare come fosse una penisola. Il mare che bagna le sue coste è cristallino e non ha nulla da invidiare ai Caraibi.

Il Salento è la zona più famosa, più bella anche se non troppo economica in alcune località molto frequentate d’estate. Ma niente paura, perché in questo articolo ti diremo dove andare al mare in Puglia e non spendere tantissimo. Inoltre, ti indicheremo una località che è adatta a tutti.

Questo significa che è ideale per le coppie giovani, per un gruppo di amici, ma anche per le famiglie e per i bambini. Insomma, c’è davvero tutto e vale la pena conoscerla un po’ di più e prendere in considerazione l’idea di fare le tue prossime vacanze proprio lì.

Dove andare al mare in Puglia: la località giusta per te è Torre San Giovanni

La località che vogliamo proporti oggi è Torre San Giovanni, in provincia di Lecce. Questa frazione del comune di Ugento si affaccia sul mar Ionio e dispone di un bellissimo lungomare interamente pedonale. Qui ci sono centinaia di negozi e locali alla moda, ma anche ristoranti e luna park dove fermarsi a giocare con i bambini.

Le spiagge sono di sabbia finissima e chiara con un fondale basso che permette a tutti di fare il bagno in tranquillità. Rispetto ad altre località balneari del Salento, Torre San Giovanni è più economica e vale la pena visitarla e soggiornarci.

Dalle recensioni che si possono leggere su TripAdvisor, molte persone ritengono che sia il posto più bello della regione, se non d’Italia. Alcuni lamentano il fatto che non sia molto pubblicizzato come meriterebbe perché c’è davvero di tutto per tutte le esigenze.

Perché si chiama così e cosa vedere

Questo bellissimo posto deve il suo nome ad una torretta costruita nel 1563 per volontà di Carlo V d’Asburgo per difendere la costa dalle invasioni dei pirati saraceni. Non è l’unica, lungo il litorale ce ne sono molte altre.

Oltre alle spiagge, si possono ammirare le pinete e alcuni resti di un porto romano e mura messapiche del VI secolo a.C. Per chi ne è appassionato, anche qui si può trovare un po’ di storia.