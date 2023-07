Dove andare al mare in Puglia? Ecco una delle spiagge più belle del Salento, nella città della movida

Il sud Italia è ricco di posti stupendi e panorami da cartolina. La vera attrazione sono le sue spiagge, che arricchiscono i borghi e le città costiere. Una di queste si trova in una meta turistica rinomata ed è un gioiellino tutto da gustare. Vediamo dove andare per trovare sole e relax, in una cornice paesaggistica sensazionale.

Tutta l’Italia ha un suo fascino, ma il Meridione è la destinazione presa di mira dai turisti in estate. Il suo mare cristallino e la natura selvaggia ne fanno un oggetto del desiderio ambitissimo. Tra le Regioni che attraggono maggiormente con l’arrivo del solleone c’è la Puglia. È terra di sapori e vacanze all’insegna del divertimento. La penisola del Salento è la meta che molti sognano e noi vogliamo portarti in una delle spiagge migliori. Una volta scoperta, non avrai più dubbi su dove andare al mare in Puglia quest’estate.

I litorali da non perdere in questa zona

Il Salento ha un’offerta molto variegata in tema di mete marittime. Il versante ionico è forse quello che più attrae, grazie alle meraviglie turistiche che regala. Pensiamo alle Maldive del Salento, che incantano il visitatore con l’acqua trasparente e il fondale basso, ideale per il bagno. Qui svetta il lido di Torre Pali, con una distesa di sabbia bianca e fine ad aspettarci.

Sul lato adriatico, invece, segnaliamo due meraviglie come Cala dell’Acquaviva e Torre dell’Orso. La prima è un’insenatura con rocce candide coperte dalla vegetazione. L’altra è una frazione con una spiaggia lambita da acque pulitissime e una caratteristica torre di avvistamento.

Dove andare al mare in Puglia: ecco la spiaggia da sogno a Gallipoli

La città di Gallipoli è famosa per il bel mare e la vita notturna. Il primo si ricorda anche per la presenza dell’idilliaca Punta Pizzo. Questo luogo magico da immortalare nell’albo delle foto vanta un ambiente incontaminato inserito in un parco naturale da favola. La sua baia è un punto pacifico cosparso di sabbia soffice su cui distendersi e godersi il sole.

Il turchese delle onde, degno dei migliori Caraibi, crea un contrasto cromatico mozzafiato, impreziosito dal profumo delle piante circostanti. Mirto, timo e rosmarino regalano sensazioni olfattive incredibili. Orchidee e calendule completano l’irresistibile paesaggio. Anche la fauna non manca qui. Guardando in alto, per esempio, si potrebbe scorgere con sorpresa qualche esemplare di gabbiano corso intento a sorvolare l’area. Per raggiungere la spiaggia di Punta Pizzo bisognerà addentrarsi in una pineta, che, attraversata, lascerà il posto a una splendida vista sul Mar Ionio.