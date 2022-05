Quanto costa il soccorso stradale e autostradale e come richiederlo e quali vantaggi dà la tessera ACI per guasti e incidenti 

Avere assistenza in seguito a guasto o incidente con l’automobile è fondamentale per la sicurezza di chi viaggia. Numerose informazioni sono ignorate da chi guida, oppure date per scontate, eppure quando capita un inconveniente è necessario sapere cosa fare per evitare complicazioni.

Chiamare un carro attrezzi ha un costo che dipende dall’ora del giorno in cui deve avvenire l’intervento e dai chilometri da percorrere. Ma anche dal peso dell’auto e dal punto in cui si è fermata, cioè strada o autostrada. Per le auto che hanno una massa fino a 2,5 tonnellate, durante il giorno, il costo è di 116,90 euro, che diventano 140,20 euro nei giorni festivi. Ecco quanto costa il soccorso stradale.

I costi sono elevati. Per questo sottoscrivere una polizza assicurativa con coperture accessorie potrebbe farci evitare un esborso consistente. Quando decidiamo di optare per la prudenza, dovremmo sottoscrivere una polizza che dia le maggiori garanzie possibili.

Un numero da ricordare

Se nella copertura assicurativa inseriamo traino della vettura, soglia chilometrica e auto sostitutiva, dovremmo essere piuttosto tranquilli. La polizza sarà più esosa ma una copertura totale è decisamente rassicurante.

Per ricevere soccorso in autostrada è necessario chiamare il numero verde 803.116 oppure utilizzare le colonnine presenti nei vari tratti che servono proprio per i casi di emergenza. Nel caso in cui siamo in possesso dell’abbonamento a Telepass Premium, il soccorso stradale è gratuito. Inoltre, sono previsti diversi vantaggi tra cui auto sostitutiva, trasporto passeggeri e controllo medico. Queste garanzie sono estendibili anche per l’estero. Il Telepass Premium può essere richiesto online oppure nei Punti Blu in autostrada oppure negli istituti bancari convenzionati con Telepass.

Altre società che si occupano di soccorso autostradale sono Europ Assistance, Esa, Axa e Ima. Queste società operano solo in alcuni tratti autostradali e ognuno ha un numero verde da chiamare in caso di bisogno.

Quanto costa il soccorso stradale e autostradale e come richiederlo e quali vantaggi dà la tessera ACI per guasti e incidenti

Le tessere ACI sono di 3 tipi. ACI Club, Sistema e Gold Premium. La tessera ACI Club prevede un soccorso stradale all’anno con traino del veicolo. Altri servizi inclusi riguardano la copertura assicurativa per tutele legali fino a 10 mila euro e rimborso costi per recupero punti patente. La tessera ACI Sistema prevede il soccorso dell’auto indicata anche se non siamo a bordo, 2 soccorsi per qualunque auto su cui viaggiamo anche se non si tratta di quella indicata e interventi all’estero.

La tessera prevede, inoltre, auto sostitutiva e rimborso spese per hotel e taxi. Anche in questo caso è prevista una copertura per la tutela legale. Con la tessera Gold, l’assistenza è allargata alle biciclette elettriche e il traino è esteso fino a 35 chilometri. Assistenze aggiuntive interessanti di questa carta sono la pulizia del serbatoio in caso di errori nel rifornimento e l’assistenza pediatrica e cardiologica.

Lettura consigliata

Ecco perché potremmo essere multati in caso di riparazione dell’auto e quali diritti abbiamo quando è il meccanico a fare l’intervento