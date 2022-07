Conto alla rovescia per il rateo pensionistico numero 8 del 2022. Tra poco più di 10 giorni, infatti, prenderà il via il calendario dei pagamenti dei vitalizi del nuovo mese. Un appuntamento atteso dall’intera platea dei pensionati, specie di chi attende alcuni emolumenti in particolare.

Vediamo in questa sede di quali si tratta. Anticipiamo solo che ci saranno pensioni di agosto più ricche non solo per chi aspetta il rimborso IRPEF, ma anche in altri 2 casi precisi.

Il cedolino di agosto 2022

Come al solito, il cedolino della pensione arriverà intorno al giorno 20 del mese. Pertanto da metà settimana in poi è plausibile ritenere che l’INPS carichi il prospetto contabile sul fascicolo previdenziale. La sua lettura darà modo di analizzare il dettaglio della prestazione, ossia tutte le voci che ne determinano l’importo finale.

Non sono previste novità neanche sul fronte del calendario dei pagamenti. Com’è noto da aprile i pagamenti coincidono con il mese di competenza, essendo saltato l’anticipo alla fine del mese precedente. Si è trattato della più diretta conseguenza della fine dello stato di emergenza.

Pertanto da lunedì 1° agosto assisteremo al pagamento delle pensioni sia per il canale Poste che per il canale bancario. Solo il ritiro in contanti del vitalizio presso l’ufficio postale procederà secondo il noto calendario dell’iniziale del proprio cognome.

Pensioni di agosto più ricche non solo per chi aspetta il rimborso IRPEF o la quattordicesima

Ora, l’importo della pensione di agosto potrebbe risultare più ricco al sussistere di uno o più delle circostanze che illustreremo.

Il primo riferimento è ancora al Bonus 200 euro, l’indennità una tantum introdotta dal Governo in seno al Decreto Aiuti di maggio. Fermo restando che in tutta una serie di casi questi soldi arriveranno ad ottobre, ad agosto potrebbe arrivare ad alcuni pensionati. Il riferimento è a coloro che non lo hanno ricevuto a luglio perché l’Ente di Previdenza non è riuscita ad erogarlo a tutti gli aventi diritto. In questo caso si confida pertanto nel recupero con la prossima mensilità di agosto.

A seguire troviamo i rimborsi legati al modello 730/2022, che dipendono dalla propria dichiarazione dei redditi.

Qui vanno fatte due precisazioni. La prima è che ovviamente tutto dipende dal sussistere di una situazione di credito verso il Fisco oppure no. La seconda è che l’eventuale rimborso è legato anche al mese di presentazione della dichiarazione. Infatti le risultanze derivanti dalle dichiarazioni saranno inserite da INPS a partire da agosto e si continuerà anche nei prossimi mesi.

Infine abbiamo la 14° mensilità per i pensionati con redditi non superiori a 13.633 euro (per il 2022). Essa è solitamente erogata nella mensilità di luglio. Tuttavia, come per il caso del Bonus 200 euro potrebbe arrivare in ritardo causa eventuali controlli e/o il sovraccarico delle pratiche. Oppure per chi dovesse compiere i 64 anni dopo luglio. Infatti per avere diritto alla mensilità è necessario rispettare i limiti reddituali e possedere almeno 64 anni alla data del 31 luglio.

