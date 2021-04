Nel corso delle nostre vite dormiamo per almeno 1/3 del tempo. È quindi facile intuire che la qualità del sonno è assolutamente fondamentale per vivere bene. Dormire male infatti ci rende nervosi, meno concentrati e spesso fa comparire acciacchi e dolori. Per migliorare molto la qualità del sonno esiste un semplice trucco conosciuto e usato anche dalle donne incinte. Ecco perché dormire in questa posizione aiuta a sconfiggere il mal di schiena e a riposare meglio.

Come riposare bene

Ognuno ovviamente ha la sua personale posizione preferita per dormire. C’è chi preferisce stare a pancia in su, chi a pancia in giù e chi di lato con le gambe leggermene piegate. Soprattutto quest’ultima è la preferita di molte persone, perché si tratta di una posizione che ricorda quella fetale e ci fa sentire sicuri, protetti, tranquilli. Inoltre in questa posizione alcuni dolori come la sciatica si attutiscono.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Piperina & Curcuma Plus, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Tuttavia per dormire bene non basta solo la giusta posizione, ma bisogna fare occhio ad altri elementi. Ovviamente il materasso e il cuscino devono essere adeguati alle nostre esigenze e devono farci sentire riposati quando ci svegliamo. Facciamo anche caso alle coperte e alla pulizia (proviamo il letto alla tedesca, non ce ne pentiremo). Ma per dormire benissimo ci serve anche qualcos’altro. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Dormire in questa posizione aiuta a sconfiggere il mal di schiena e a riposare meglio

Quel che ci serve è un altro cuscino da poter mettere in mezzo alle gambe. Possiamo usare un cuscino normale, ma è meglio comprare i cuscini ergonomici specifici che si trovano in commercio. Questi solitamente sono in memory foam, hanno federe estraibili traspiranti e fasce per tenerli in posizione per tutta la notte.

I benefici di un cuscino da poter mettere tra le ginocchia quando dormiamo sul fianco sono davvero innumerevoli. Infatti il cuscino ci permette di sollevare leggermente una gamba e quindi di allineare tutta la colonna vertebrale, i fianchi e il bacino. Si tratta di una postura ideale e assolutamente corretta, che evita di creare pressioni e fastidi sulla parte bassa della schiena. Inoltre questo allineamento permette di diminuire e sconfiggere molti dolori, tra cui il mal di schiena e il dolore alla cervicale. Ricordiamoci anche di riempire bene lo spazio tra collo e materasso con il cuscino. Il nostro sonno in questa posizione sarà davvero super riposante.