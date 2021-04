È sempre bello il periodo pasquale, il poter stare più tempo con la propria famiglia e approfittare per tornare un po’ bambini anche noi.

In questo periodo di grande difficoltà non si può uscire come succedeva negli anni passati ma possiamo dedicare ad interessanti attività casalinghe.

È difficile soprattutto per chi ha bambini riuscire a convincerli a star fermi, ma c’è una soluzione.

Ecco un’attività originale e divertente da fare insieme ai bambini nel periodo di Pasqua, ci divertiremo tutti assieme

Preparazione

Basterà mettere dell’acqua in un pentolino e inserire delle uova.

Dopo circa dieci minuti dall’ebollizione dell’acqua, prendiamo le uova delicatamente senza rompere il guscio.

Facciamole raffreddare o immergiamole in acqua fredda, così da accorciare il tempo di attesa.

Muniamoci a questo punto di colori. Possiamo sbizzarrirci nella scelta: i nostri bambini non attendano che questo momento.

Possiamo acquistare i colori acrilici, quelli alimentari che sono molto resistenti oppure quelli naturali facendo bollire verdure come la barbabietola.

Per quanto riguarda i colori naturali: dopo la bollitura degli ortaggi versiamo il liquido colorato in un recipiente, aggiungiamo un cucchiaio d’aceto e immergiamoci l’uovo.

Dopo qualche minuto, estraiamolo e vedremo che si sarà colorato; attendiamo poi che si asciughi.

Ovviamente più lo lasceremo all’interno più prenderà un colore forte e intenso.

Alternativa con pastelli a cera

Il primo passaggio è sempre quello di far bollire le uova.

Riempiamo un contenitore con dell’acqua calda, aggiungiamo un cucchiaino di aceto e mezzo di colorante alimentare.

Mescoliamo il tutto e immergiamo per qualche minuto le uova, passati alcuni minuti mettiamole ad asciugare su un piatto foderato con carta pergamena.

Prendiamo poi le nostre uova e disponiamole sui tappi di bottiglia.

Quando posizioneremo la punta dei pastelli a cera al guscio ancora caldo, la cera inizierà a sciogliersi creando delle fantastiche macchie acquerellate sulla superficie.

Se vogliamo un risultato ancora migliore, temperiamo le punte dei pastelli e versiamo le scaglie così ottenute sopra l’uovo.

Lasciamo poi freddare i lavori sui tappi e vedremo i risultati sorprendenti dei nostri lavori, per grandi e piccini.

