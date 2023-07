Dormire in ostello: viaggiare spendendo pochissimo e scoprire i vantaggi sorprendenti di questa soluzione

Dormire in ostello è una soluzione economica e stimolante per i viaggiatori di ogni età. Questa formula, oltre a fare risparmiare molto denaro, ha anche aspetti sorprendentemente positivi che pochi conoscono.

Se pensi che dormire in ostello sia una cosa da giovani studenti o viaggiatori senza soldi, ti sbagli di grosso. Questa formula di alloggio è sempre più apprezzata da viaggiatori di ogni età, che vogliono risparmiare senza rinunciare al divertimento e alla socialità. In questo articolo sveleremo perché dormire in ostello può essere una scelta vincente per il prossimo viaggio.

Dormire in ostello: viaggiare low cost e vivere una esperienza incredibile

Dormire in ostello? Mai, roba da ragazzini! Chissà quanti hanno fatto questo pensiero riguardo alla possibilità di dormire in queste sistemazioni. Perché pochi conoscono i numerosi vantaggi che ha chi sceglie questa soluzione per pernottare. Gli ostelli sono molto più economici degli hotel e spesso offrono servizi aggiuntivi come la colazione, la cucina, il WI FI e le attività ricreative. Attenzione, puoi scegliere tra diverse opzioni di sistemazione, dalla camera privata alla camerata condivisa, in base al tuo budget e alle tue preferenze.

Gli ostelli sono luoghi di incontro e di scambio tra persone provenienti da tutto il Mondo, con cui puoi condividere esperienze, consigli e amicizia. Inoltre queste strutture organizzano spesso eventi, feste, tour e workshop per favorire l’integrazione e il divertimento dei loro ospiti. Gli ostelli sono ovunque, dalle grandi città alle località più remote, e offrono una varietà di stili e atmosfere. Puoi trovare ostelli moderni, ostelli storici e caratteristici, ostelli ecologici e sostenibili, ostelli tematici e originali. Inoltre, puoi prenotare facilmente online o all’ultimo minuto, senza vincoli o penali.

Gli ostelli non sono solo per giovani

Molti scettici, in particolare adulti, che hanno provato questa formula si sono poi ricreduti. Su internet si leggono molte recensioni di viaggiatori di tutte le età, entusiasti della esperienza in ostello. Per esempio Marco, di 35 anni, ha dormito in ostello per la prima volta durante un viaggio in Spagna con la fidanzata. Hanno scelto una camera privata con bagno in un ostello nel centro di Madrid e si sono trovati benissimo.

Laura, 50 anni, viaggiatrice solitaria da sempre, dorme in ostello in camera con altre donne per non sentirsi sola. Ha l’occasione di fare sempre nuove amicizie e si sente più sicura. Paolo, 65 anni in pensione da poco, ha deciso di realizzare il suo sogno di fare il giro del Mondo. Ha scelto di dormire in ostello perché è il modo più economico e stimolante per viaggiare. Così ha conosciuto persone di ogni età e cultura e si è sentito più giovane e felice.

Come scegliere l’ostello giusto

Dormire in ostello può essere un’esperienza fantastica, ma bisogna anche sapere scegliere l’ostello giusto per le proprie aspettative. Ecco alcuni consigli pratici. Usare i siti specializzati per prenotare gli ostelli, dove trovare migliaia di offerte, confrontare i prezzi. Leggere le recensioni degli altri viaggiatori, che sono una fonte preziosa di informazioni sugli ostelli. Meglio leggere sia le recensioni positive che quelle negative, in particolare sul livello di pulizia, sicurezza, comfort e atmosfera degli ostelli.

Per rendere il soggiorno più piacevole, meglio portare con sé alcuni oggetti indispensabili, come un lucchetto per l’armadietto, una federa e un lenzuolo per il letto. Consigliati una mascherina e dei tappi per le orecchie per dormire meglio, un asciugamano e dei prodotti da bagno per l’igiene personale. Inoltre saranno utili una torcia o una lampada da lettura per non disturbare gli altri di notte.

Viaggiare low cost: le alternative

Abbiamo scoperto i vantaggi di dormire in ostello: viaggiare a bassi costi, però, può essere fatto anche in altri modi. Per esempio si può dormire senza spendere un euro anche con il couchsurfing. Questa modalità di pernottamento è nata circa 15 anni fa in USA e si è diffusa il oltre 250 Paesi nel Mondo.

Per viaggiare low cost senza rinunciare al paradiso potrebbero essere molti utili alcune idee a cui pochi pensano.