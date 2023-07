Quali cibi mangiare per bruciare più grassi e dimagrire più in fretta e 3 cibi con pochissime calorie

Non sei ancora pronta per la prova costume? Prova a consumare gli alimenti a calorie negative e porta in tavola più spesso i cibi con pochissime calorie. Raggiungerai l’obiettivo pancia piatta più in fretta!

In questi giorni, tutti siamo alle prese con la prova costume. Chi andrà in vacanza in agosto ha ancora una manciata di giorni per correre ai ripari dai bagordi e dalla pigrizia invernali. Si sa che, per essere in forma, oltre ad allenarsi con impegno e costanza, bisogna prestare molta attenzione anche a quel che si mangia.

Bisognerebbe essere ligi al dovere tutto l’anno ma, purtroppo, si cerca di rimediare quando è quasi arrivato il momento di fare le valigie e partire per il mare. Complice il caldo, l’appetito viene meno e si preferiscono piatti freschi e leggeri.

Cosa si intende con cibi a calorie negative

Molti avranno sicuramente già sentito parlare dei cosiddetti cibi a calorie negative. Per non incappare in equivoci, premettiamo fin da subito che non esistono alimenti il cui valore dell’apporto calorico ha un segno meno davanti.

Con l’espressione “cibi a calorie negative”, si intendono determinati alimenti il cui apporto calorico è inferiore rispetto al dispendio energetico che serve al corpo per poterle metabolizzare. L’espressione tecnica per indicare questo processo è “termogenesi indotta dalla dieta”.

Quali cibi mangiare per bruciare più grassi

Gran parte dei cibi a calorie negative sono costituiti da verdure e bevande. Andiamo quindi a vedere nello specifico quali sono questi alimenti. Anzitutto l’acqua (dovremmo berne almeno 1,5 o 2 litri ogni giorno), tisane, infusi, tè e caffè, ovviamente non zuccherati.

Tra gli ortaggi, rientrano nella lista il sedano e i cetrioli. Tutte le Crucifere, ovvero cavoli, broccolo, cavolfiore, cavolo cappuccio, verza, cavolo rosso e cavolini di Bruxelles. Oltre a questi, se ti stai chiedendo quali cibi mangiare per bruciare più grassi, inserisci nell’elenco la rucola, i ravanelli, il rafano, i funghi e la senape. E poi ancora i peperoni, il peperoncino e il cacao amaro.

Alimenti poco calorici

Oltre ai cibi a calorie negative, val la pena conoscere anche quei cibi che di calorie ne hanno pochissime. Tra l’altro, si tratta di cibi dall’alto potere saziante. Cominciamo dalla mela. Un frutto di dimensioni medie apporta circa 90 calorie (50 calorie ogni 100 g di prodotto). Ideale come spuntino, è un frutto molto comodo da portare con sé e sgranocchiare in ufficio o dopo la palestra. Contiene molte vitamine e sali minerali. Inoltre, se la si mangia con la buccia, favorisce il benessere intestinale in quanto è ricca di fibre.

Con appena 60 calorie ogni 50 g, anche i fiocchi di latte sono molto leggeri. Molto freschi, sono apprezzati in estate. Inoltre, sono un’ottima fonte di proteine e vitamine. Tra i cibi con poche calorie citiamo poi le uova che, oltre ad essere caloricamente leggere, costituiscono anche un alimento completo e nutriente. Un uovo apporta 85 calorie e tante proteine di alto valore biologico. L’ideale è consumare le uova sode o in camicia.