Doppio minimo che potrebbe far volare le quotazioni di questa azione americana. Per alcuni analisti è un grande affare, per altri meno

Wall Street tira e sembra che niente ora possa fermarla. Il 2023 potrebbe essere un anno di forte rialzo. In base a calcoli di probabilità ponderati sulle serie storiche dal 1898 ad oggi, è atteso un rendimento delle Borse americane fra il 15 e il 20%. Questo potrebbe aprire spazio ad alcune opportunità da cogliere. È interessante osservare Intel Corporation che sembra voler formare un doppio minimo che potrebbe far volare le quotazioni. Affare? Per alcuni sì, per altri molto meno. Scopriamo quali sono i giudizi degli analisti che coprono il titolo.

Negli ultimi giorni il trend dei mercati americani tende a rafforzarsi.

Panoramica

La Federal Reserve sembra aver assunto un atteggiamento di osservazione, e al momento sembra decisa a non alzare i tassi, tranne nuove spirali inflazionistiche che potrebbero “trapelare” dai dati macroeconomici che verranno di volta in volta pubblicati. Molto probabilmente nelle prossime settime e mesi si assisterà a un piccolo raffredamento dell’economia (atterraggio morbido) con utili delle società in crescita (moderata?) e outlook positivi, e questo potrebbe far rimanere i tassi fermi per tutto l’anno in corso. Questo potrebbe fare da benzina per i mercati.

Doppio minimo che potrebbe far volare le quotazioni di Intel Corporation

Le azioni hanno chiuso l’odierna giornata di contrattazione a 29,85 dollari in rialzo dell’1,39%. Fra la settimana del 17 ottobre e poi del 19 dicembre dello scorso anno i prezzi hanno disegnato un doppio minimo in area 25 dollari. In quel momento i nostri oscillatori proprietari si sono girati al rialzo. Questo pattern sembrerebbe puntare verso i 31 dollari, e poi al superamento e tenuta verso 37. Al momento il punto di inversione ribassista è posto sotto 26,37 in chiusura settimanale. Con i recenti minimi, le azioni hanno toccato la media mobile a 200 mesi. In altri casi similari il ribasso di lungo termine è finito, ed è partita una fortissima reazione dei prezzi.

Gli analisti sono divisi

Siamo andati a leggere le raccomandazioni degli esperti. Sono 41: il consenso medio è Hold con un prezzo obiettivo medio a 31,17 con una sottovalutazione attuale di circa il 6%. Il prezzo obiettivo minimo è posto in area 21 dollari con una sopravvalutazione del 30% circa. Quello obiettivo massimo è invece posto a 67,10 dollari con una sottovalutazione attuale del 128%. Chi avrà ragione? Al momento i garfici dicono che queste azioni potrebbero volare per molto tempo. Il tempo sarà galantuomo, e si vedrà chi aveva ragione fra gli analisti pessimisti e quelli ottimisti.

