Costa 0,99 euro la miglior farina in vendita nei supermercati. Ecco come risparmiare senza rinunciare alla qualità

Quale farina acquistare per avere un prodotto di qualità senza spendere una fortuna? Un’indagine di mercato svela quali sono le migliori marche in circolazione. Scopriamole insieme.

Chi non ne ha almeno un pacco conservato in dispensa? La farina è indispensabile per tantissime ricette, dolci o salate. Dunque, sempre meglio tenerla a portata di mano, per ogni occasione. Ad esempio, la farina è utilizzata per preparare dei fantastici biscotti alle mele fatti in casa. Una ricetta semplicissima e molto amata, soprattutto in questo periodo. Oppure, non tutti sanno che basta mescolare sono acqua e farina per creare dei panetti appetitosi e in soli 5 minuti. Le ricette sono infinite e la farina è talmente utilizzata da accaparrarsi un posto nella lista degli alimenti più venduti nei supermercati.

Non tutti i prodotti sono uguali

Prima di scoprire qual è la miglior farina in vendita nei supermercati, è opportuno elencare velocemente quali e quante tipologie troviamo in commercio.

Basta guardare lo scaffale in cui sono posizionate per capire che le farine attualmente disponibili in commercio sono tantissime. Tra le più comuni, abbiamo le farine di frumento.

Questi prodotti sono, in genere, i più versatili e si possono trovare più o meno raffinati.

La farina 00 è la più diffusa ed è un prodotto di grano tenero. Si ottiene dalla lavorazione della parte più interna del frumento ed è adatta a impasti sia dolci che salati.

La farina 0, invece, è meno raffinata della precedente e ha un maggior contenuto proteico. Un prodotto ideale per impasti a lenti lievitazione, ad esempio, con lievito di birra).

Le farine di tipo 1 e 2 sono ancora meno raffinate, perfette per pane e pizza.

C’è, poi, la farina manitoba. Questa farina è indicata per impasti che devono essere lavorati per lungo tempo.

La farina integrale, invece, si ottiene dalla lavorazione dell’interno del chicco di frumento.

Infine, c’è la semola di grano duro rimacinata, caratterizzata da una buona dose di proteine. Ideale per impasti in cui è necessario un buon assorbimento di acqua. Ovviamente, a queste bisogna aggiungere anche tutte le farine “alternative”, come quella di riso, di mandorle e di soia.

Gli esperti di Altroconsumo hanno stilato, intanto, una classifica delle 10 migliori marche di farina in vendita.

Costa 0,99 euro la miglior farina in vendita nei supermercati: ecco di chi si tratta.

Il miglior risultato dato dal rapporto qualità-prezzo è la Coop Farina di Grano Tenero 0 Manitoba (per pizze) che si è aggiudicata il primato con 83 voti. Costa 0,99 euro la miglior farina, attualmente in commercio.

A seguire: