Con l’arrivo dell’estate, curare i capelli diventa molto più difficile. Spesso li si deve lavare e acconciare in continuazione pertanto molte persone scelgono di adottare dei tagli più corti o comunque più veloci e semplici da curare.

È risaputo che un’esposizione eccessiva al sole non faccia molto bene ai capelli. Se si frequentano molto il mare e la piscina, è opportuno adottare delle precauzioni. Non solo la pelle necessita di essere protetta con la protezione solare. In realtà, anche i capelli hanno bisogno dell’applicazione di un prodotto specifico che possa schermare i raggi solari. Andrà distribuito lungo la chioma facendo attenzione ad evitare il cuoio capelluto. La sua applicazione deve essere ripetuta più volte nel corso della giornata, per evitare che il suo effetto si affievolisca.

Dopo una giornata al mare o in piscina, è bene non smettere di prendersi cura dei propri capelli e, anzi, regalargli un’ulteriore coccola. Per farlo, proponiamo di utilizzare una maschera naturale fai da te con due ingredienti molto noti nel mondo della cosmetica.

Il burro di karité

Si tratta di una sostanza ricavata dai semi di una pianta africana. Nella cosmetica si usa sia nella cura dei capelli che in quella della pelle. Ha qualità emollienti, idratanti e nutrienti e spesso si usa nella preparazione di impacchi per capelli danneggiati.

L’olio di cocco

È un grasso vegetale ottenuto a partire dal seme della palma da cocco. Contiene numerosi nutrienti capaci di rinforzare e riparare la fibra capillare. Districa e ammorbidisce la chioma, la rende più luminosa, la nutre e aiuta a prevenire la comparsa delle odiosissime doppie punte. Si usa anche per la cura della pelle, dal momento in cui svolge una buona azione idratante.

Dopo una giornata al mare o in piscina, ecco la maschera naturale da applicare sui capelli per non averli secchi come la paglia

La combinazione di questi due ingredienti dà vita ad una maschera naturale fai da te efficace e molto semplice da preparare.

Bisogna mischiarli in egual misura e applicare l’impacco sui capelli umidi e dopo averli tamponati. Lasciare la maschera in posa 30 minuti e poi risciacquare i capelli con acqua e usando uno shampoo adatto alle proprie esigenze.

