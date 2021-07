In estate, specialmente quando il termometro raggiunge temperature elevate, molte donne non hanno voglia di perdere troppo tempo ad usare asciugacapelli e piastra. Spesso vengono scoraggiate dal caldo e ritengono non ne valga la pena, neanche con l’aiuto prezioso del ventilatore e quindi decidono di tagliare i capelli, talvolta in modo drastico.

Proprio per questo, abbiamo selezionato ben 3 tagli di capelli da donna comodissimi per l’estate da proporgli.

Mid relaxed bob

Come ben sappiamo, il taglio bob ha infinite varianti. A metà tra un caschetto e un medio tradizionale, il mid relaxed bob è un taglio che termina al di sotto del mento e si adatta a diverse forme di viso. Un taglio che è di tendenza specialmente verso la fine di agosto, poiché utile a restaurare la chioma provata da sale e salsedine. Si porta al naturale, senza necessitare dell’aiuto della piastra, con delle beachwaves spettinate o anche con una piega morbida: c’è l’imbarazzo della scelta!

Short pixie cut

Il taglio pixie è un’altra certezza della stagione estiva, specialmente per chi ama osare e ridurre la propria chioma al minimo. La sua variante ‘’short’’ è stata adottata da diverse star, prime tra tutte la cantante Rihanna e l’attrice Ruby Rose. Si adatta maggiormente ai visi tondi e mette in evidenza labbra e sguardo.

Shaggy bob

Un taglio noto per fondere le caratteristiche dello shag e del bob, esaltandone le qualità. Ribelle e dall’anima ‘’rock’’, con ciocche scalate e che lascia scoperto il collo. È spesso accompagnato da una frangia mossa e a ciuffetti, da aprire a sipario. Adatta sia a chi porta la riga laterale che quella centrale. In più, come le altre due acconciature proposte, è facilissima da mantenere. L’ideale per chi non ama perdere troppo tempo a sistemarsi i capelli.

Ma nessuno di questi 3 tagli di capelli da donna comodissimi per l’estate è quello che sta spopolando di più quest’anno. Di quello, invece, ne abbiamo già parlato sulle nostre pagine (qui per scoprire quale sia).