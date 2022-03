Non tutti sanno lavare bene i capelli a casa. Anche per questo, ricorrono settimanalmente a messe in piega dal parrucchiere di fiducia.

Per avere capelli perfetti come quando si va in salone c’è una regola da seguire scrupolosamente, che riguarda il momento in cui si applica lo shampoo.

Quando ci si lava i capelli da soli, spesso lo si distribuisce grossolanamente lungo il cuoio capelluto e lo si risciacqua dopo averlo massaggiato per qualche secondo. Purtroppo, quest’abitudine molto diffusa pregiudica la buona riuscita del lavaggio.

Non a caso, i parrucchieri in salone si prendono sempre molto tempo per applicare lo shampoo sui capelli del cliente. Andando più nel dettaglio, vediamo per quanti secondi sarebbe opportuno lasciarlo in posa per avere risultati migliori.

Per avere capelli perfetti come quando si va in salone, ecco una regola da seguire scrupolosamente quando li si lava in casa

L’hair stylist Gabriel Llano raccomanda di seguire la cosiddetta “regola 60/180”. Quest’ultima prevede che, quando ci si lava i capelli, si lasci stare in posa lo shampoo per un lasso di tempo dai 60 ai 180 secondi. L’attesa non deve essere passiva, ma impiegata a distribuire il prodotto lungo il cuoio capelluto e massaggiarlo con cura.

Più i capelli sono lunghi o danneggiati da trattamenti stressanti a volte può esserlo la decolorazione, più bisogna dedicargli tempo. Se i capelli sono corti e sani, allora si potrà massaggiarli con lo shampoo per meno tempo, ma senza mai scendere al di sotto del minuto. In questo modo, il prodotto agirà meglio e si otterrà una chioma lucente. Quindi, non resta che armarsi di pazienza e di un timer, specialmente se si tende ad essere molto frettolosi.

Ovviamente, quella citata non è l’unica regola da seguire per avere capelli perfetti dopo il lavaggio. Ad esempio, è importante anche applicare la giusta quantità di shampoo sui capelli, evitando di eccedere. Basterà una noce di prodotto, da emulsionare con un po’ di acqua per poi distribuirla lungo l’intera chioma, partendo dal centro per poi scendere alle basette e raggiungere la nuca. Una volta risciacquato accuratamente il prodotto usato, tamponare la chioma con un’asciugamano e applicare una maschera sulle lunghezze, se la si usa. Attendere il tempo di posa e rimuoverla.

Per proteggere i capelli dal calore del fono, ci si può servire di uno spray termoprotettore, spruzzandolo in modo uniforme sia sulle radici che sulle lunghezze.

Lettura consigliata

Mèches e colpi di sole fai da te, ecco come realizzarli in casa in poche e semplici mosse per dare luce ai capelli e al volto