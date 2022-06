Questa settimana Mercurio torna diretto, finalmente è più semplice esprimersi e farsi capire, è finito il tempo delle paranoie ora si bada al sodo. Un sollievo se non fosse che giusto il giorno dopo Saturno inizia il suo moto retrogrado. Niente panico, queste tendenze planetarie non avranno l’effetto catastrofico sulle nostre vite che spesso ci è stato raccontato.

Cosa sono i pianeti retrogradi e perché non dobbiamo temerli.

Il punto di vista dell’astrologia è naturalmente geocentrico, noi guardiamo il sistema solare dalla terra. I pianeti si muovono a diverse velocità rispetto al nostro quindi appaiono talvolta fermarsi e procedere all’indietro. Questo moto è chiamato retrogradazione. Tutti i pianeti tranne il Sole e la Luna, che in astrologia vengono considerati pianeti, hanno periodi di retrogradazione con frequenze e durate diverse. Ad esempio Mercurio retrograda 3 volte l’anno per circa tre settimane, mentre Venere e Marte si muovono meno frequentemente. Rispettivamente una volta ogni anno e mezzo e ogni due mesi ogni due anni. Saturno va retrogrado ogni anno per quattro mesi e mezzo come Urano, Mercurio e Plutone.

Quindi le orbite di questi pianeti cambiano molto frequentemente, non ci deve sorprendere che accada e non ci prestiamo molta attenzione perché quando un pianeta è retrogrado per così tanto tempo racconta un lungo processo. Nulla succede all’improvviso, i cambiamenti non sono bruschi, nessun retrogrado è mai portatore di eventi catastrofici. Persino Mercurio, nonostante la sua cattiva reputazione. Saturno è il pianeta dei limiti, dei doveri, delle responsabilità e della maturità.

Queste tendenze planetarie non avranno l’effetto catastrofico sui nostri segni zodiacali e sulle nostre vite

Le retrogradazioni di Saturno e Mercurio vogliono indicarci che la strada vecchia non è più ripercorribile e che siamo noi a dover cambiare prospettiva, punto di vista. È ora di riesaminare quelli che sono i nostri doveri e le responsabilità, i nodi vengono al pettine e sentiamo il bisogno di interrompere tutte quelle situazioni che portiamo avanti per inerzia. Saturno si prende una pausa dalla sua natura razionale, abbandona la sua forza consolidatrice e ci chiede sostanzialmente di chiudere i cerchi.

Saturno sarà retrogrado dal 4 giugno al 23 ottobre, 4 mesi e mezzo per prendere in mano l’evidenziatore e guardarci alle spalle, non per tornare indietro ma per chiudere quelle porte che bloccano l’apertura di nuovi bellissimi portoni. L’estate ci vuole vedere alleggeriti, ci spinge a cambiare tutto ciò che non ci fa stare bene e che stiamo da tempo cercando di ignorare, Saturno è un nonno saggio che ci pone l’unica domanda che spesso tendiamo a non farci “siamo felice? Cosa non ci rende felice e come puoi modificare questa situazione?” Questo è il periodo giusto per pensare a chi vorremmo diventare e lavorarci un passo per volta.

Lettura consigliata

A giugno i 5 pianeti allineati porteranno fortuna in amore e nel lavoro a questo segno zodiacale mentre un altro sarà sfortunatissimo