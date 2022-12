Le prospettive per uno dei peggiori titoli del 2022 - proiezionidiborsa.it

Dal momento della sua quotazione a Piazza Affari, il titolo Iveco Group è andato incontro a un ribasso senza sosta di 9 mesi che ha portato a un ribasso di circa il 60%. Quali potrebbero essere le prospettive per uno dei peggiori titoli azionari del 2022?

Iveco Group: uno sbarco in Borsa non proprio felice

Lo sbarco in Borsa di Iveco Group non è stato dei migliori. Dal momento della quotazione, infatti, nei primi sette mesi ha perso circa il 60%. I successivi due sono stati altrettanto al ribasso, ma senza aggiornare i minimi storici. Questo ribasso ha fatto si che le quotazioni di Iveco Group fossero tra le peggiori del Ftse Mib dietro a big come Saipem e Telecom.

Da ottobre, però, la musica sembra essere cambiata e per la prima volta nella sua breve storia borsistica ci sono stati due mesi consecutivi al rialzo. Potrebbe essere questo il momento giusto per vedere finalmente un movimento al rialzo?

In questa ripresa un ruolo importante è stato svolto anche dai dati relativi ai primi nove mesi dell’anno che sono stati in crescita.

La valutazione del titolo e le raccomandazioni degli analisti

Dal punto di vista dei fondamentali, qualunque sia l’indicatore utilizzato le azioni Iveco Group sono sopravvalutate. Di particolare interesse è il rapporto tra prezzo e fatturato che è pari a 0,1 ed è uno dei più bassi tra i titoli a grande capitalizzazione. Rispetto alla media del settore di riferimento questo parametro indica una sottovalutazione dell’80% circa. Anche il Price to Book ratio esprime sottovalutazione, ma è limitata al 40%.

Secondo gli analisti che coprono il titolo le opinioni sono molto differenti tra loro. Basti pensare che il prezzo obiettivo medio esprime una sottovalutazione del 35% circa, mentre la dispersione tra le varie stime è di circa il 22%. Bisogna, quindi, essere molto prudenti nell’utilizzare queste indicazioni per definire la strategia di investimento.

Le prospettive per uno dei peggiori titoli azionari del 2022: le indicazioni dell’analisi grafica sul titolo Iveco Group

Il titolo Iveco Group (MIL:IVG) ha chiuso la seduta del 9 dicembre a quota 6,249 euro, in rialzo dello 0,74% rispetto alla seduta precedente.

Dai minimi di settembre il titolo ha recuperato circa il 40%, con le medie saldamente incrociate al rialzo. L’ultima settimana, però, è stata abbastanza negativa con le medie che alla chiusura del 9 dicembre hanno nuovamente incrociato al ribasso.

Per il futuro del titolo, quindi, saranno decisive le prossime sedute. Una conferma dell’incrocio ribassista e del segnale di vendita dello SwingTrading Indicator potrebbero portare a un movimento ribassista di breve.