I minimi storici potrebbero essere nel mirino di queste azioni

Datalogic è un’azienda che opera a livello mondiale nei settori dell’acquisizione automatica dei dati e di automazione dei processi. Purtroppo l’ultimo anno non è stato molto positivo per le aziende di questo settore. Le azioni Datalogic, così come quelle GVS di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi, infatti, hanno avuto un ultimo anno non proprio piacevole con un ribasso di circa il 50%. Il futuro, però, potrebbe essere roseo, anche stando a quelle che sono le indicazioni degli analisti.

La valutazione attraverso l’analisi fondamentale e non solo

L’analisi del titolo attraverso i multipli di mercato restituisce un quadro abbastanza contrastato. Niente di particolarmente preoccupante, ma bisogna essere consapevoli del fatto che la situazione è molto incerta. Secondo il rapporto prezzo su utili, infatti, Datalogic è leggermente sopravvalutata. Se, invece, si guarda al rapporto tra prezzo e fatturato, e al Price to Book ratio si scopre che il titolo può essere sottovalutato fino a un massimo del 10%. Le cose cambiano leggermente se si guarda al fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow. In questo caso, infatti, si scopre che il titolo è sottovalutato di circa il 40%. Questo livello di sottovalutazione è confermato dagli analisti. Il prezzo obiettivo medio ottenuto considerando le loro raccomandazioni, infatti, esprime una sottovalutazione di circa il 50%. Tuttavia, la dispersione è relativamente elevata essendo pari a circa il 20% all’anno.

Il vero punto di forza di Datalogic, invece, è rappresentato dalle prospettive di crescita future degli utili che per i prossimi tre anni sono di circa il 20% all’anno, un livello superiore sia al settore di riferimento che al mercato italiano. Secondo, Datalogic è una società solida dal punto di vista finanziario. Tuttavia bisogna distinguere tra lo scenario di breve e di lungo periodo. L’indice di liquidità di breve, infatti, è inferiore a 1. Quello di lungo, invece, è circa 2 a testimonianza della solidità finanziaria di Datalogic nel lungo termine.

I minimi storici potrebbero essere nel mirino di queste azioni: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Datalogic (MIL:DAL) ha chiuso la seduta del 2 novembre a 7,205 euro, in ribasso del 3,87% rispetto alla seduta precedente.

Le ultime due sedute di Borsa sono state molto brutte per Datalogic che ha rotto al ribasso l’importante supporto in area 7,51 euro. Potrebbero, quindi, essersi create le condizioni per un’accelerazione ribassista. Una conferma in tal senso si avrebbe con una chiusura giornaliera inferiore a 6,95 euro. In questo caso la proiezione ribassista (linea tratteggiata) potrebbe prendere il sopravvento e i minimi storici potrebbero essere nel mirino di queste azioni.

L’immediato recupero dell’area 7,51 euro, invece, potrebbe spingere le quotazioni verso area 8,2 euro (massima estensione rialzista).