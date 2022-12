Ecco quali sono i profumi natalizi per la casa e il metodo rapidissimo per diffonderli

Durante le feste di Natale, chi non ama essere accolto dalle tipiche fragranze natalizie, una volta entrato in casa? Di profumi tipici di questo periodo ne esistono tanti e diffonderli in tutti gli ambienti è molto semplice. Possiamo farlo noi stessi, aiutandoci con gli oli essenziali e qualche trucchetto casalingo. Vediamo come fare!

E non preoccupiamoci: i profumi si sentiranno, ma non saranno soffocanti. Il segreto è ricreare una profumazione leggera e piacevole.

Quali sono i profumi di Natale

I profumi natalizi tipici delle feste sono solitamente a base di cannella, chiodi di garofanoe agrumi. Ma come possiamo diffonderli in casa in modo uniforme e delicato? Possiamo realizzare un pot-pourri natalizio o prediligere infusioni e oli essenziali sparsi in zone strategiche della casa. Per il pot-pourri ci servirà un contenitore di vetro capiente (possibilmente trasparente, così farà anche arredo) dove inserire dei bastoncini di cannella, un paio di bacche di vaniglia, dei chiodi di garofano e qualche fetta d’arancia essiccata.

Per rendere ancora più caratteristico il nostro barattolo decorativo potremmo aggiungere un’arancia fresca, nella cui buccia avremo inserito a spirale i chiodi di garofano. L’ideale sarebbe posizionare questo bel barattolo profumato sulle mensole sopra i caloriferi, per far sì che la fragranza si diffonda rapidamente negli ambienti domestici. Il profumo dei biscotti natalizi farà un baffo a quest’essenza avvolgente!

Come preparare la casa per Natale

Se non siamo tipi da pot-pourri potremmo pensare a delle raffinate infusioni. Il procedimento è analogo. Mettiamo in infusione una stecca di cannella, bacche di vaniglia, fette di mele e arance e il succo di limone. Una volta pronto il liquido aromatizzato possiamo trasferirlo in uno spruzzino e vaporizzarlo negli ambienti di casa, in modo particolare sulle tende, sull’albero di Natale o nei tappeti dopo le pulizie domestiche. Anche versarne un goccio negli umidificatori potrebbe essere una soluzione ingegnosa per rilasciare un gradevole profumo continuativo in casa.

Ecco quali sono i profumi natalizi per la casa e l’ufficio

Altro trucco per gli amanti delle soluzioni rapide è quello di diluire qualche goccia di olio essenziale natalizio nell’acqua che usiamo per lavare il pavimento. In questo modo, concilieremo l’utile al dilettevole, lavando i pavimenti di casa e diffondendo un gradevole aroma natalizio in tutte le stanze, per una pulizia veloce e dal profumo inconfondibile. Sicuramente vaporizzare la soluzione sui tappeti garantirà una durata maggiore del profumo in casa.

Se invece vogliamo profumare gli ambienti di lavoro e rendere l’ufficio un luogo caldo e accogliente, che ci faccia respirare a pieni polmoni il clima natalizio, possiamo realizzare una fragranza apposita. Creiamo il nostro deodorante da ufficio natalizio con una semplice infusione di rosmarino e limone, o con gocce di olio essenziale di bergamotto e di pino. Il risultato? Un’essenza natalizia delicata che non disturberà i vicini di scrivania. Ecco quali sono i profumi natalizi per la casa e l’ufficio. Non ci resta che scegliere il metodo di diffusione più adatto alle nostre esigenze e rendere la casa l’antro delle feste più accogliente e caldo del circondario. E per i pigri, mano al portafoglio e via libera ai deodoranti già pronti e alle candele profumate.