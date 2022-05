Era fine novembre 2021 quando scrivevamo un report dal titolo La base di tante ripartenze del titolo Algowatt è vicina e potrebbe rilanciare le quotazioni e il titolo quotava in area 0,36 euro. Da quel punto in poi è partito un rialzo, soprattutto da inizio anno, che ha portato a un fortissimo rialzo. Adesso, però, dopo un rialzo del +175% cosa fare con le azioni AlgoWatt?

Se settimana scorsa scrivevamo che dopo 7 settimane consecutive al rialzo il titolo AlgoWatt aveva ancora molto spazio davanti a sé. Adesso bisogna essere più prudenti. Siamo, infatti, arrivati all’ottava settimana consecutiva di rialzo. Un evento che non si vedeva sul titolo AlgoWatt dal lontano 2013.

Cosa ancora più importante, però, è il raggiungimento del III obiettivo di prezzo in area 0,864 euro. Potrebbe diventare, quindi, molto probabile un indebolimento della spinta rialzista. Nel migliore dei casi per i rialzisti, quindi, potrebbe trattarsi di un semplice ritracciamento. In caso contrario, invece, potrebbe trattarsi di una vera e propria inversione di tendenza. Solo le prossime settimane potranno chiarire quale potrebbe essere lo scenario che si concretizzerà.

Prima di passare alla valutazione del titolo, è interessante notare che il rialzo è stato sano in quanto è stato accompagnato da volumi in forte aumento. Per essere quantitativi possiamo dire che con l’exploit rialzista i volumi sul titolo sono aumentati di un fattore 10 circa. Qualora dovessimo assistere a un ribasso sul titolo sarà molto importante capire i volumi ad esso associati.

Dal punto di vista dei fondamentali la situazione è abbastanza contrastata. A parte il rapporto prezzo/utili che esprime una forte sottovalutazione, per il resto AlgoWatt appare molto sopravvalutato.

Per concludere, ricordiamo che AlgoWatt è inserito nella black list della CONSOB.

Dopo un rialzo del +175% cosa fare con le azioni AlgoWatt? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario AlgoWatt (MIL:ALW) ha chiuso la seduta del 29 aprile a quota 0,944 euro, in rialzo del 14,01% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

