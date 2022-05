Potrebbe suonare strano, ma gli italiani amano anche il turismo religioso. Non ci riferiamo ai classici pellegrinaggi a Lourdes o da Padre Pio. Ma anche alla visita di monasteri, conventi ed eremi che il nostro Paese offre in numero notevole. Spesso sono gite per gente dalle gambe buone e dai polmoni forti, perché bisogna inerpicarsi per centinaia di metri. Magari affrontando centinaia di gradoni e di scalini. Quasi come una penitenza, a ricordarci che la via della fede richiede anche del sacrificio. Ed è il caso dell’eremo che andremo a vedere oggi, meta perfetta per una gita in questo periodo dell’anno. Quando non c’è più freddo, ma nemmeno troppo caldo e la natura tutta attorno si tinge dei suoi bellissimi colori.

Cosa racconta il mito

Narra il mito che dove sorge ora il bellissimo eremo di San Colombano, in Trentino Alto-Adige, vicino a Rovereto, alloggiasse un tempo un drago feroce. Siamo in epoca medievale, quando la spiritualità viveva anche del contrasto tra bene e male attraverso figure leggendarie. Come San Michele aveva sconfitto il diavolo, tramutato in serpente, così San Colombano avrebbe eliminato questo drago che uccideva i poveri bambini indifesi della zona. La leggenda unita all’isolamento naturale di questo posto, con i monaci che vi si erano ritirati, ha alimentato nei secoli il suo alone leggendario. Oggi l’eremo di San Colombano, che ci invita alla passeggiata con i suoi 100 e più gradini, rigorosamente scavati nella roccia, è una meta turistica davvero apprezzata.

Nato dalla leggenda di un drago che uccideva i bambini questo eremo che sembra sospeso nel vuoto è la meta ideale per una gita alternativa

Vedendolo da lontano, sospeso nel vuoto e così incastrato nella roccia, questo eremo sembra uscire da uno di quei presepi così affascinanti e unici. Se andiamo a visitarlo con i nostri figli, prepariamoci giustamente alla domanda di come abbiano potuto costruirlo quassù. E, in effetti, questo bellissimo luogo per una gita alternativa, sembra più il risultato di un miracolo che di opera umana.

Recenti novità

Recentemente l’eremo di San Colombano è stato inserito da un tour operator britannico nei 5 eremi più belli d’Italia e da visitare almeno una volta nella vita. Attenzione agli orari di apertura, perché l’eremo non è aperto tutti i giorni della settimana. Per qualsiasi info, è possibile accedere a questo sito. Nato dalla leggenda di un drago che uccideva i bambini questo spettacolo d’arte e religione ci aspetta per una gita diversa dal solito. Mentre, sempre in Trentino, c’è questo bellissimo lago che vale la pena davvero visitare.

