Dopo il mese di gennaio difficile per qualche segno zodiacale, febbraio arriverà con la sua bella ricompensa. Il pianeta Mercurio termina il moto retrogrado che ha influenzato e condizionato alcuni segni. Ora si sentiranno più liberi di continuare la loro avventura in questo anno ricco di emozioni. Così dopo un gennaio sofferente, febbraio sarà il benessere totale per 3 segni zodiacali baciati dalla fortuna e dalla Luna.

Un fenomeno particolare nei cieli

Dal 14 gennaio e fino al 4 febbraio nei cieli dello zodiaco si verifica un fenomeno un po’ particolare. Il pianeta Mercurio compie in questo periodo un moto al contrario che si chiama retrogrado. Poiché Mercurio è il pianeta della comunicazione e del contatto sociale, questo ambito ne soffre.

Il moto retrogrado di Mercurio influenza soprattutto i segni dell’Acquario e del Capricorno. Si abbasserà il contatto sociale per ritrovarsi con sé stessi. Un tuffo nel passato per ripescare quegli avvenimenti che hanno bisogno di essere ricompresi. Un momento che a partire poi dal 4 febbraio permetterà a questi segni di slanciarsi con più leggerezza verso un futuro migliore.

Dopo un gennaio sofferente, febbraio sarà il benessere totale per 3 segni zodiacali baciati dalla fortuna e dalla Luna

Febbraio si apre proprio con la Luna nuova. La sua influenza donerà le energie della crescita che si rimetteranno in circolo per tutti i segni dello zodiaco. Sarà il momento di formulare qualche buon proposito per questo mese, che la forza della Luna crescente saprà far sviluppare senza incidenti.

Inoltre il 4 febbraio Mercurio riprende il suo moto diretto e veloce ed entra in Capricorno. Se a gennaio gli affari ne hanno sofferto, il mese di febbraio sarà l’occasione per concluderli in modo positivo. Il Capricorno avrà certamente più chiarezza su cosa fare e maggiore capacità di realizzazione. Anche in amore avrà la possibilità di scoprire nuove emozioni, se metterà maggior entusiasmo e un pizzico di tenerezza. Soprattutto il periodo dal 13 al 21 vedrà Venere, Marte e Giove riuniti per dare forza all’amore e alla fortuna. C’è forse la possibilità che qualche avvenimento cambierà il destino del Capricorno.

La fortuna in arrivo

Anche per il Leone il mese di febbraio si presenterà in modo promettente. Ciò soprattutto a metà del mese quando Mercurio in Acquario donerà la forza per lanciare progetti ambiziosi. Comunicazione e alti ideali dovranno però prima scontrarsi con l’influenza di Saturno l’8 febbraio. Questa farà nascere il desiderio di emergere ad ogni costo nelle relazioni, nel lavoro e negli affari. Se si saprà vincere questo momento particolare, poi tutto andrà per il meglio. Con la Luna piena di metà mese anche l’amore prenderà più forza forse con qualche sorpresa.

Come per il Leone, anche il segno della Vergine avrà un mese abbastanza positivo tanto da far sperare in una promozione, forse sul lavoro. Certamente potrà trattarsi anche di questioni di cuore, ma tutto questo capiterà entro la metà del mese. Un febbraio in cui si realizzerà qualcosa di inatteso, forse delle entrate economiche.

Febbraio, dunque, porterà non poche sorprese a chi saprà seminare con la Luna nuova.