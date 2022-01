L’anno è cominciato con i nostri desideri di qualcosa di nuovo e positivo da vivere. I pianeti girono attorno al grande cerchio dello zodiaco e lasciano cadere le loro influenze, a volte positive e altre volte più flebili. Così a partire da gennaio ci saranno fortuna e soldi scarsi fino al 4 febbraio per i segni influenzati da Mercurio retrogrado e non protetti dall’amuleto azzurro.

Siamo tutti alla ricerca di un momento di gloria in cui poter celebrare una grande vittoria. Sarà la realizzazione di un sogno che si coltiva da anni, di una vincita al gioco oppure un grande evento che si realizza e che ci rende felici. Tutto questo potrebbe avere un evento anticipatore, un segno improvviso che ci dice in anticipo se siamo protetti dalla fortuna. In effetti così è capitato a qualcuno e molti ci credono.

Certamente anche per il 2022 ci saranno dei segni maggiormente fortunati, come sarà per il segno dei Pesci e del Toro. Tuttavia l’anno è lungo e non significa che per tutto il suo corso questi segni avranno il vento in poppa. In effetti nel cielo astrale ci sono dei fenomeni che non sempre vengono visti in modo positivo. Uno di questi è quando un pianeta comincia un moto detto retrogrado.

Cosa significa un pianeta in moto retrogrado

In questi giorni dell’anno abbiamo il pianeta Mercurio che è in moto retrogrado. Significa che se si avesse la possibilità di guardare il cielo di notte, osserveremmo un fenomeno strano. Il moto del pianeta, che nei giorni precedenti andava in una certa direzione, questa volta sta tornando indietro. Ciò dipende dal fatto che la Terra gira solo apparentemente ad una velocità maggiore in questo periodo ed è come se stesse sorpassando il pianeta. Da ciò l’impressione che il pianeta sta tornando indietro.

Fortuna e soldi scarsi fino al 4 febbraio per i segni influenzati da Mercurio retrogrado e non protetti dall’amuleto azzurro

Mercurio si trova in questo periodo e fino al 4 febbraio in moto retrogrado in Acquario e Capricorno. La sua è una presenza nel cielo dello zodiaco che influenza soprattutto la comunicazione. Ci aiuta a mettere in relazione il nostro mondo interiore con quello esteriore. Di questo mondo interiore fanno parte anche il passato e i nostri ricordi a volte assopiti, i momenti di gioia e quelli che ci hanno arrecato dispiacere.

Mercurio con il suo moro retrogrado crea così una stasi, blocca momentaneamente la comunicazione con il mondo esteriore, per farci tornare indietro. Andiamo così a ripescare quegli avvenimenti lontani ed assopiti, a volte irrisolti e che riguardano la relazione. Ci riporta dentro noi stessi proprio perché possiamo migliorare la nostra comunicazione, risolvendo o guarendo la parte di noi che soffre ancora.

In questa ricerca possiamo farci aiutare dai lapislazzuli, che ci faranno vivere meglio questi momenti in cui la comunicazione rallenta. Il loro colore azzurro ci aiuterà a mettere più chiarezza nella vita e a vedere oltre.

Una discesa nel profondo di noi stessi per guadagnare poi nella relazione con gli altri e con noi stessi.