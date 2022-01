Il giorno degli innamorati sta per arrivare e, come ogni anno, si pensa già a cosa regalare al proprio partner.

Cioccolatini a forma di cuore, mazzi di fiori da capogiro e accessori vari per compiacere la nostra anima gemella.

Lo scorso anno, durante il mese di febbraio eravamo nel pieno delle restrizioni anti Covid e probabilmente non abbiamo potuto festeggiare come avremmo voluto.

Stavolta, però, le cose vanno diversamente e abbiamo la possibilità di spostarci un po’ dovunque.

A questo proposito, perché non pensare ad un viaggetto di pochi giorni, magari proprio nella città dell’amore?

Non si tratta di Venezia e neppure di Parigi, ma di un’altra città tutta italiana e meta prediletta di tantissimi turisti stranieri. Scopriamola subito.

Sarebbe la meta ideale per trascorrere un San Valentino indimenticabile questa città italiana dai paesaggi romantici

Stiamo parlando della città diventata famosa grazie al suo balcone e alla storia che racchiude, Verona.

Città del meraviglioso Veneto, Verona si caratterizza per il teatro romano e le sue stradine deliziose.

Piazza Bra rappresenta il cuore della città, ma spostandoci un po’, ci renderemo conto che c’è tanto altro fuori dal centro.

Passeggiare lungo il fiume Adige, attraversando il ponte Pietra, è un piacere per gli occhi e per l’anima. Se poi lo si fa in compagnia della persona amata, ovviamente lo è ancora di più.

Per non parlare della Chiesa di San Zeno Maggiore e della Basilica di Sant’Anastasia, che ogni anno attraggono migliaia di amanti dell’arte.

Chi visita Verona, però, deve assolutamente visitare la casa di Giulietta, fonte d’ispirazione degli innamorati più passionali.

I piatti tipici

Non dimentichiamo che anche il nostro pancino vuole la sua parte ed ecco qualche suggerimento su cosa mangiare.

Come ogni città, anche Verona ha i suoi piatti tipici e cocktail irrinunciabili. Iniziamo dai primi piatti e in particolare dai bigoli con le sarde e dal risotto al Tastasal, un impasto a base di carne.

Passiamo ai secondi ed ecco che troviamo il luccio, un pesce tipico del lago di Garda, da accompagnare alla polenta.

Anche lo stracotto di cavallo è un’ottima idea per chi apprezza i sapori intensi e il suo nome originale è Pastassada de caval.

Da bere

E da bere? Certamente, non potremo esimerci dal fare un aperitivo con il mitico spritz aperol, diffuso in tutto il Veneto. E proprio questa regione è anche famosa per l’ampia scelta di vini bianchi e rossi, invidiati in tutto il Mondo.

Riesling italico, Custoza, Friulano, ma anche Bardolino e Lugana sono sicuramente tra i più apprezzati dagli estimatori del nettare degli dei.

Non ci resta che prenotare per trascorrere un San Valentino indimenticabile.

