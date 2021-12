Fare il bucato è una delle faccende più fastidiose da fare in casa. Ci sono un milione di trucchi per renderlo più semplice, non sempre veritieri, né efficaci.

In particolare, l’asciugatrice è uno dei passaggi più fastidiosi. Spesso i capi si arricciano, si annodano, si stropicciano. Sembra non sia possibile evitarlo. La verità è che c’è un trucco semplicissimo per impedire che questo accada e risparmiarsi un sacco di tempo.

In molti probabilmente avranno già sentito dire che l’incredibile segreto per avere un bucato perfetto è mettere nel cestello dell’asciugatrice un paio di palline da tennis. E la domanda sorge spontanea: per quale motivo bisognerebbe farlo? A cosa servono le palline da tennis nel cestello? E perché il bucato viene molto meglio? L’articolo di oggi di ProiezionidiBorsa risponderà a tutte queste curiosità e ai dubbi che i lettori possono avere.

Lenzuola perfette come dalla lavanderia

Anzitutto, si deve partire da un presupposto semplice: alcuni capi in lavatrice e asciugatrice poi non vengono bene come quando li si porta in lavanderia. Molti credono che questo dipenda dai prodotti che vengono utilizzati. In parte, è vero: ma la tecnica delle palline svolterà per sempre il modo in cui si fa il bucato in casa.

Bisogna stare però attenti: non basta metterne una, né bisogna esagerare e metterne tre o quattro. Il numero giusto è due o tre, in base alla grandezza del cestello e a quanto carico di bucato ci va.

Questo consiglio è anche utile per evitare di spendere troppi soldi, visto che le palline da tennis vengono di norma vendute in confezione da tre. Ovviamente, non certo servono per far sentire la lavatrice meno sola e farla giocare quando si è fuori casa. Anzi, il segreto è utilizzato anche dalle lavanderie per dare al bucato una qualità maggiore.

Si potrebbe pensare che le palline servano a non far elettrizzare i capi col caldo oppure per togliere la staticità: non è vero, in realtà. Questo compito spetta all’ammorbidente, che va scelto di qualità e possibilmente eco friendly.

Il reale scopo delle palline da tennis è quello di non far attorcigliare i capi nell’asciugatrice, soprattutto le lenzuola. Ma, in particolare, servono a distanziare i panni, a sbatterli e a far gonfiare i piumini: le piume non si ammucchieranno e il bucato verrà vaporoso e pulito come in lavanderia.

