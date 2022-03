Quando la Luna si trova tra la Terra ed il Sole, si verifica un evento astronomico noto come novilunio, o Luna nuova. In questa fase, non è possibile osservare la Luna, poiché il suo emisfero visibile è completamente avvolto nell’ombra. In sostanza, quindi, possiamo dire che questa è la fase opposta alla Luna piena. Presso diverse culture viene anche chiamata “Luna nera” e, solitamente, simboleggia il cambiamento, o l’inizio di un nuovo ciclo.

Nel mese di aprile ci saranno ben due “Lune nuove”. La prima è venerdì 1° aprile, intorno alle 08:27 del mattino; mentre la seconda capiterà sabato 30 aprile, verso le 22:30.

Oggi concentreremo la nostra attenzione sulla prima, che si troverà nel segno dell’Ariete e che influenzerà, nel bene e nel male, quasi tutti i segni zodiacali. Tra poco vedremo quali saranno i segni più fortunati e come questo novilunio cambierà la loro vita.

Una marea di soldi per questo segno di terra

Uno dei segni zodiacali che verrà favorito dalla sorte durante questa fase lunare sarà sicuramente il Capricorno. Infatti, per questo segno di terra avevamo già previsto che aprile sarebbe stato un mese d’oro, soprattutto in ambito lavorativo. Tuttavia, i primi giorni del mese, probabilmente, saranno molto favorevoli anche per quanto riguarda il gioco. Infatti, per i più fortunati potrebbero arrivare anche grosse vincite in denaro, ma attenzione a non esagerare.

Ecco la Luna nuova d’aprile che ricoprirà di soldi, benessere e fortuna questi 3 segni zodiacali

Un altro segno che vivrà un momento magico della sua vita sarà il Sagittario. Per quest’ultimo il mese di aprile sarà super promettente, come del resto tutta la primavera, grazie anche all’appoggio di Marte, Mercurio e il Sole. La fortuna si farà sentire già nei primi giorni, durante i quali arriveranno tantissime nuove opportunità lavorative e grossi guadagni. Liberi professionisti e commercianti esulteranno perché finalmente, dopo mesi bui, l’economia ritornerà a girare. Occhio però a non lasciarsi troppo travolgere dal lavoro, perché la salute potrebbe risentirne.

Infine, sta per iniziare un periodo veramente fortunato anche per i nati sotto il segno dei Pesci. Oltre alla Luna nuova, anche l’influsso positivo di Mercurio porterà tanta energia da investire nei propri progetti. Al lavoro tutto dovrebbe procedere a gonfie vele, ma il vero cambiamento avverrà sicuramente nel rapporto di coppia. Infatti, dopo mesi un po’ burrascosi, pieni di alti e bassi, finalmente la situazione dovrebbe acquietarsi. Per incanalare queste energie, ed agevolare la buona sorte, potrebbe essere un’ottima idea quella di organizzare una bella fuga romantica. Quindi, ecco la Luna nuova d’aprile che cambierà le sorti di questi segni zodiacali.