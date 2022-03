Invece del gustoso pesto con questa comune erba aromatica si preparano velocemente queste 3 ricette con olio, limone e altro

Ci sono degli ingredienti comuni ma molto preziosi che in cucina, per abitudine, si usano spesso sempre allo stesso modo. Prendiamo ad esempio le erbe aromatiche. Alcune vanno bene per gli arrosti, altre per le patate e così via. Il basilico è un’erba usata per il sugo, la pizza e altre preparazioni. Ha un gusto molto particolare e può esaltare piatti semplici o completare quelli più elaborati. Nella cucina italiana sono varie le ricette in cui è presente quest’erba aromatica, anche se è famosa0 soprattutto per un condimento ligure. Invece del gustoso pesto proviamo, invece, a utilizzare il basilico in modo diverso. Cominciamo da una semplice crema, adatta per crostini di pane e crackers, i cui ingredienti sono:

60 g di basilico;

20 g di rucola;

50 g di noci;

il succo di mezzo limone;

100 ml circa di olio extravergine d’oliva;

semi di finocchio;

sale e pepe.

Lavare e asciugare il basilico e la rucola e metterli nel mixer. Aggiungere le noci, il succo di limone, un pizzico di sale e di pepe e, infine, qualche seme di finocchio. Frullare il tutto versando a poco a poco l’olio, regolandone così la consistenza.

Un’altra idea con il basilico

Per condire insalate o insaporire la carne o il pesce, ecco come fare un olio aromatizzato:

500 ml di olio extravergine d’oliva;

un po’ di basilico;

uno spicchio d’aglio;

un limone;

6 grani di pepe.

Mettere in una bottiglia sterilizzata l’olio, il basilico, la scorza a striscioline del limone, lo spicchio d’aglio e il pepe in grani. Avvitare il coperchio e metterla in un recipiente con dell’acqua calda, preferibilmente a 60 gradi. Appena sarà fredda, riporla in un luogo al buio e filtrare dopo 5 giorni.

Per una torta salata, invece, occorrono:

10 pomodori rotondi e polposi;

400 g di robiola o altro formaggio fresco;

200 g di farina;

100 g di burro;

un mazzetto di basilico;

olio extravergine d’oliva;

sale.

Lavare il basilico e frullarne una trentina di foglie con un po’ d’acqua. Impastare il burro ammorbidito con la farina e un pizzico di sale e aggiungere il basilico frullato. Appena ottenuto un composto omogeneo, coprirlo con una pellicola e metterlo in frigorifero. Tirarlo fuori dopo 30 minuti. Intanto sbollentare il pomodoro, dividerlo in 4 parti, privarlo di buccia e semi e disporlo su una teglia. Condire con olio, sale e qualche foglia di basilico e cuocere in forno a 160 gradi per 30 minuti.

Trascorso il tempo, stendere l’impasto su una teglia rotonda imburrata e infarinata e coprire con carta forno e fagioli secchi. Cuocere a 180 gradi per una decina di minuti, poi togliere la carta e i legumi e cuocere altri 10 minuti. Alla fine, appena tiepida, la torta si potrà riempire con una crema ottenuta mescolando il formaggio fresco con alcune foglie tritate di basilico. Terminare con il pomodoro.

