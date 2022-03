Arrivati alla fine di marzo è ora di tirare le somme e pensare a come andrà il mese successivo. Aprile sarà un periodo d’oro per alcuni segni zodiacali secondo l’oroscopo. Molti avranno la fortuna di guadagnare profumatamente e restare sani e in forma.

Ma la vera superstar del quarto mese dell’anno sarà un segno che sorprenderà tutti per la sua tenacia e ambizione. Il suo carattere deciso ripagherà alla grande i suoi sforzi e 4 pianeti prometteranno una barcata di denaro nelle sue tasche. Si tratta del segno dell’Ariete, che metterà la quinta e potrà davvero sognare in grande.

Tratti distintivi del primo segno dello zodiaco

Con Pesci e Toro ai lati, l’Ariete si afferma come primo segno zodiacale per l’astrologia occidentale. Questo segno cardinale vede il fuoco come elemento caratterizzante e altrettanto focosa è la sua indole. Gli appartenenti al segno dell’Ariete, infatti, sono individui che si distinguono per l’energia che sprigionano.

Marte in domicilio regala loro un grande coraggio e tanta voglia di fare, che permette loro di porsi obiettivi elevati e autoaffermarsi. I nativi dell’Ariete sono guerrieri nati, con una determinazione tale che gli eventuali insuccessi difficilmente li scalfiscono.

In generale, sono tipi molto competitivi ma anche passionali e spontanei. La voglia di confrontarsi con gli altri, però, potrebbe renderli eccessivamente impazienti e impulsivi. Poco male, visto che il cielo di aprile premierà di fortuna e soddisfazioni questo ardente segno dello zodiaco.

4 pianeti prometteranno una barcata di denaro e tanta salute a questo segno zodiacale destinato a trionfare ad aprile

L’arrivo della primavera è un vero toccasana per l’Ariete. Alla benevolenza di Giove e Venere, segue a ruota Mercurio alleato fino all’11 aprile e Marte sino al 15. Il lavoro potrebbe presto prendere il volo, grazie alla spiccata creatività che contraddistingue i nati sotto questo segno. Otterranno parecchie soddisfazioni, forse più di quelle che immaginavano.

Aprile è un mese favorevole anche sotto il punto di vista della salute. Si sentiranno pieni di vitalità e straordinariamente tenaci. Niente sembra poterli fermare e andranno incontro a un recupero psicofisico attivo. La bella stagione li invoglierà a uscire di casa per intraprendere lunghe passeggiate in compagnia della natura.

E i sentimenti? L’amore non sta certo a guardare e ci promette tante belle novità. Le coppie affermate stabilizzeranno il loro rapporto, ma a gioire saranno soprattutto i single. A patto, però, che si dimentichino il passato recente e abbiano la forza di volontà per guardare al futuro e a nuove esperienze.