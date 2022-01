Molti salutano l’avvento del nuovo anno decidendo di cambiare qualcosa del proprio look. Spesso la scelta ricade sui capelli. Appena passato il giorno di Capodanno, un desiderio di novità ci spinge a rinfrescare il nostro taglio. Nel 2021, la moda dei capelli aveva attinto a piene mani dalle tendenze del passato, come spesso avviene. Anche nel 2022, sarà inevitabile aspettarci tendenze che strizzano l’occhio a quelle di dieci o venti anni fa, ma con un tocco del tutto nuovo. Gli hair stylist più all’avanguardia dicono che, dopo un anno di mullet e shag, nel 2022 sarà questo taglio di capelli medio a spopolare. Si tratta di un taglio iconico, che tornerà con un’estetica leggermente diversa e più adatta alla contemporaneità. Inoltre, il taglio di tendenza del 2022 rispetterà appieno la naturalezza dei capelli. Che siano lisci o ricci, questo taglio saprà adattarsi, valorizzando la nostra autenticità.

Dopo un anno di mullet e shag, nel 2022 sarà questo taglio di capelli medio a spopolare

Come abbiamo detto, lo scorso anno i tagli di capelli alla moda riprendevano tendenze del passato. Due tagli che abbiamo visto spopolare sono stati il mullet e lo shag. Il mullet è un’acconciatura molto duttile, sia femminile che maschile, di moda già negli anni 80. Lo shag, o shaggy, invece, è un taglio leggermente più lungo, reso celebre negli anni 70 da icone dello spettacolo come Jane Fonda e Mick Jagger. Entrambi questi tagli non perderanno il loro appeal nel 2022. Ma il taglio che spopolerà letteralmente è il caro vecchio bob, al netto di alcune varianti. Il 2022, infatti, sarà l’anno dei tagli medi. Il bob classico è il re dei tagli medi e, grazie alla sua duttilità, potrà valorizzare ogni tipo di capello.

Il taglio ideale per valorizzare sia i capelli lisci che i capelli ricci

Il bob, detto anche caschetto o carré, è un taglio senza tempo. La sua storia nasce all’inizio del 900, quando veniva portato soprattutto nella sua variante molto corta. Ma il bob è un taglio perfettamente adattabile alla media lunghezza. In questo modo, può valorizzare qualsiasi tipo di capello, sia quello liscio che quello riccio e apparentemente indomabile. La misura che sarà protagonista del 2022 è quella che parte un po’ più corta dietro la nuca per arrivare, davanti, all’altezza del mento. Questo taglio ci permette di non snaturare il capello e di essere sempre alla moda nell’anno che verrà.

Approfondimento

Basta a noiosi piumini e cappotti con questo capospalla pieno di carattere che spopolerà nel 2022