La ruota sta finalmente girando, giusto in tempo per l’inizio dell’estate. Tre segni zodiacali incontreranno la propria dolce metà, o ritroveranno l’armonia e il romanticismo nella vita di coppia. Ecco chi sono i fortunati.

La prima Luna nuova dell’estate

La Luna nuova del 28 giugno sarà una splendida opportunità per tutti, a prescindere dal segno zodiacale. Si tratta infatti del primo novilunio dell’estate, che spazzerà via la negatività dei mesi passati. Luglio inizierà dunque alla grande, con nuove energie e nuovi obiettivi. Per approfittare di tutto questo, gli astrologi raccomandano un piccolo rituale nella notte del 28: basterà riflettere e scrivere tutto ciò per cui siamo grati, anche le piccole cose. Così entreremo nell’estate carichi di positività.

Le buone notizie riguardano soprattutto chi è alla ricerca dell’amore: infatti il novilunio sarà in Cancro, il segno legato alla casa, alla famiglia e agli affetti. È dunque proprio sulle relazioni che si farà sentire di più l’influenza della Luna nuova. Tutti potremo riscoprire l’importanza delle persone a cui vogliamo bene: è il momento di chiedere scusa, perdonare antichi rancori e ricucire rapporti con amici, familiari o col partner. Oppure semplicemente di trascorrere più tempo con le persone amate. Per tre segni zodiacali, inoltre, l’incontro con l’anima gemella è dietro l’angolo.

Dopo tanta sfortuna in amore questi 3 segni zodiacali troveranno la svolta grazie alla luna secondo l’oroscopo di fine giugno

Dopo tante conoscenze che non sono andate da nessuna parte, tre segni zodiacali entrano finalmente in una fase positiva. Il primo di questi è il Leone, aiutato non solo dalla luna, ma anche da Venere. Infatti il 27 giugno il pianeta dell’amore, del piacere e del romanticismo entrerà proprio in Leone. I nati sotto questo segno zodiacale si sentiranno illuminati da una nuova sicurezza in se stessi, che li aiuterà anche a vivere meglio le relazioni con gli altri.

Ottime notizie anche per il Sagittario: la Luna nuova attiverà la sua ottava casa astrologica, quella legata all’intimità e alla vulnerabilità. Si tratta di un’occasione d’oro per uscire dal guscio e mettersi a nudo col proprio partner o con una nuova fiamma. La complicità sarà alle stelle!

Ultimo ma non per importanza

Infine, anche per il Capricorno il momento è propizio per un salto di livello nelle relazioni. La Luna nuova, infatti, avverrà nella settima casa astrologica, quella del rapporto con gli Altri, della responsabilità, della convivenza e del matrimonio. I nati Sagittario possono approfittarne per discutere questi temi importanti con il partner.

Insomma, un’estate all’insegna dei sentimenti per Leone, Sagittario e Capricorno: dopo tanta sfortuna in amore questi tre splendidi segni saranno aiutati dalla Luna. Ma anche gli altri non devono disperare: le vacanze promettono conoscenze interessanti, grazie anche all’alleanza fra Venere e Marte.

