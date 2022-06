Cosa fa nella vita Francesca Ferragni, neomamma e sorella di Chiara che non disdegna i social

Appena il tempo di pensare male per capire che sotto potrebbe esserci altro. L’influencer e imprenditrice Chiara Ferragni da qualche giorno ci rende edotti della nascita del nipotino Edoardo, figlio della sorella Francesca. Foto a gogò dagli ambienti ospedalieri, fino all’ultimo scatto (in ordine di tempo) di Chiara con suo figlio Leone e il nuovo cuginetto.

Il piccolo ha appena varcato la soglia di casa e lo apprendiamo dal foto-racconto minuzioso.

All’inizio in verità abbiamo pensato male. E cioè che la mole di aggiornamenti sulla sorellina di Chiara, fosse un modo per tirare dentro il flusso di followers la stessa Francesca. Al punto da chiederci se ne avesse così tanto bisogno.

Zoom sulla vita privata

Ci chiediamo quindi cosa fa nella vita Francesca Ferragni e scopriamo una personalità e una professione lontana anni luce da quella della sorella maggiore.

33 anni, Francesca, che è carina sì, ma meno della leader dei social, è fidanzatissima con Riccardo Nicoletti. La loro relazione dura da circa 10 anni. Ma in più, Francesca studia e si diploma a Cremona e poi si iscrive all’Università Bocconi di Milano dove si laurea in Odontoiatria e Protesi dentale.

Segue il talento del papà, che è dentista, e si impegna per prepararsi in materia. Pare infatti esercitare al meglio la professione di odontoiatra. E francamente non ce lo aspettavamo.

Con il compagno Riccardo, vive a Milano e lui è un musicista. Più grande di lei di qualche anno, insieme sono abbastanza attivi sui social come da tradizione di famiglia. La coppia avrebbe anche aperto una pagina Instagram interamente dedicata alla loro cagnetta.

E, in linea con i dettami familiari, il profilo di Francesca, conta circa 1 milione di followers. Una robetta di non poco conto anche se la longilinea Francesca, da quel che apprendiamo, lavora nello studio dentistico del papà.

Così, rispetto alla nostra domanda su cosa faccia nella vita Francesca Ferragni, ci viene un dubbio.

È sì odontoiatra, ma non sarà che sta tentando nuove strade? È presto per dirlo. Probabilmente si tratta solo di una finestra resa più viva dalla nascita del primogenito Edoardo, che rappresenta indubbiamente un evento importante. Certamente, come insegna la Ferragni, quella in auge che sarà anche co-conduttrice del prossimo Festival di Sanremo, è sempre bene strizzare l’occhio alla rete. Se tutto procedesse bene, gli incassi potrebbero essere essere da capogiro.

