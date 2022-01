Chi deve fare un regalo magari per un compleanno, spesso è in difficoltà perché non sa cosa scegliere. L’incertezza cresce se la persona non è un familiare ma un collega o un conoscente. Ma c’è un presente di compleanno che mette d’accordo tutti, uomini e donne ed è perfetto per conoscenti, colleghi e vicini di casa. Dopo Sagittario e Capricorno questo potrebbe essere un graditissimo regalo in arrivo per Acquario o Pesci.

Se si dovesse fare un regalo di compleanno a bambini, figli o nipoti, la scelta inevitabilmente cadrebbe su vestiti e giocattoli. In realtà un nonno o un genitore che volesse fare un regalo veramente utile e originale al bambino potrebbe puntare su un’altra scelta. Su tutti c’è un regalo utile per figli o nipoti per il compleanno e per il loro futuro.

Si tratta, però, di un regalo non adatto a conoscenti, colleghi di lavoro. In questo caso una bella idea può essere quella di regalare una pianta. Una pianta elegante è perfetta per ogni appartamento, specialmente se è un ficus Benjamin, antico simbolo del potere.

Il ficus Benjamin è una pianta perfetta per un appartamento e per un ufficio, ma è anche molto delicata. Chi la possiede deve curarla con molta attenzione. Ecco come evitare che questa pianta molto amata e diffusa nelle case possa ammalarsi e perdere le foglie.

Tuttavia chi volesse fare un regalo di compleanno veramente personalizzato può puntare su una pianta adatta al segno zodiacale del festeggiato. Per i compleanni in arrivo, i nati dal 21 gennaio al 19 febbraio sono sotto il segno dell’Acquario. Chi festeggia il compleanno in una data compresa tra il 20 Febbraio e il 20 marzo è nato sotto il segno dei Pesci. Chi vuole fare un regalo originale e personalizzato ecco quali piante regalare a questi due segni.

L’Acquario è l’undicesimo segno zodiacale e gli oroscopi ci dicono che è governato dai due pianeti, Urano e Saturno. Chi è nato sotto il segno dell’Acquario è una persona sognatrice, ambiziosa e coraggiosa. La pianta perfetta per questa persona è la Borragine, una pianta dai fiori blu-viola con 5 petali disposti a stella. Può raggiungere i 60 cm di altezza. Secondo la tradizione il nome borragine deriverebbe dal celtico borrach, che significa proprio coraggio.

La pianta perfetta per un Pesci

Chi vuole fare un regalo adatto a chi è nato sotto il segno dei Pesci può scegliere la pianta di Loto. I Pesci sono l’ultimo segno dello zodiaco e sono governati da Giove e Nettuno. L’oroscopo ci dice che le caratteristiche tipiche dei Pesci sono sensibilità e creatività. Tra l’altro è considerato uno dei segni più geniali dello zodiaco. Il fiore di Loto è la pianta perfetta da regalare a un Pesci. Questa è una pianta acquatica che produce fiori belli ed appariscenti ed è considerata simbolo di purezza e rinascita spirituale. Ideale per la sensibilità dei Pesci magneticamente attratti da tutto ciò che è bello.

A proposito di regali, il calendario sta correndo velocemente verso una data importante per gli innamorati, il 14 febbraio. Attenzione, ecco perché al proprio partner è meglio non fare questi 4 regali a San Valentino.