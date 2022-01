Abbiamo già visto quale zuppa povera preparare quando piove e tira vento e scaldare l’organismo. Restiamo sulla stessa scia e vediamo come affrontare in cucina i freddissimi giorni della merla. Sono gli ultimi giorni del primo mese dell’anno in cui le temperature di solito crollano lungo tutto lo Stivale.

Passiamo ai fornelli, dunque, anticipando che nei gelidi giorni della merla questa zuppa economica scalda le ossa più di stufette e termosifoni.

Vediamo cosa occorre in cucina

Presenteremo una ricetta molto povera negli ingredienti ma ricca di nutrienti e amica del portafoglio. Vediamo gli ingredienti (per 4 persone):

1 litro di acqua;

350 gr di farro;

100 gr di passata di pomodoro;

2 scalogni e 2 carote;

1 patata grande (ne servono 1 kg, di patate, per questo gustoso rustico con le cipolle);

1 spicchio d’aglio;

1 confezione media di pancetta a cubetti;

formaggio grattugiato (se gradito);

sale, olio evo e pepe q.b.

Come si vede troviamo ingredienti che molto spesso risulteranno già nella disponibilità della nostra credenza. Un piatto decisamente economico, ma utilissimo per riscaldarci in questo scorcio di gennaio.

Prepariamo questa gustosa zuppa scalda ossa

Iniziamo dal soffritto, quindi sbucciamo l’aglio e gli scalogni, tritiamo quest’ultimi e versiamo il tutto in una casseruola con un filo d’olio. Facciamoli appassire a fuoco basso giusto per alcuni minuti.

Nel frattempo sbucciamo sia le carote e che la patata, poi tritiamo la prima e tagliamo a pezzettoni la seconda. A seguire uniamo solo le carote al resto del soffritto e lasciamo rosolare e insaporire il tutto per un po’. Infine aggiungiamo anche la pancetta a cubetti.

Durante tutti questi passaggi giriamo gli ingredienti onde evitare di farli bruciare (specie l’aglio e/o gli scalogni). Quando il tutto sarà pronto, possiamo anche togliere l’aglio se non è gradito.

A questo punto uniamo il farro alle verdure e lasciamo tostare leggermente. Solo adesso uniamo anche le patate tagliate a cubetti e copriamo con l’acqua. Aggiungiamo anche la passata di pomodoro, aggiustiamo di sale e copriamo con il coperchio. Una volta portato a bollore, lasciamo cuocere a fiamma media per circa 35-40 minuti.

A cottura ultima versiamo un filo d’olio a crudo, diamo una girata di pepe e, se gradito, uniamo del formaggio grattugiato.

