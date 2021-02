Si avvicina una delle date più importanti per gli innamorati, quella di San Valentino. E con l’arrivo della data fatidica scatta la corsa al regalo. Cosa regalare il 14 febbraio? Impresa spesso complicata.

Forse partendo da ciò che non si dovrebbe regalare, sarà più facile scegliere cosa donare. Ecco perché è assolutamente vietato fare questi 4 regali a San Valentino.

Cosa è meglio evitare di regalare a una donna

Fare il regalo a San Valentino è una scelta sempre complicata. Per gli uomini e per le donne. Gli uomini hanno il vantaggio di avere regali su cui andare sul sicuro, come un mazzo di rose rosse, o i cioccolatini, meglio se a forma di cuore.

Ma chi vuole andare su regali importanti, la faccenda si complica. E allora, ecco i 4 regali da non fare a San Valentino. Gli uomini stiano lontani dagli abiti. Azzeccare quello giusto è già di per sé un’impresa. Se poi si sbaglia taglia, sono dolori.

Creme anticellulite e antirughe sono bandite assolutamente. Sarebbe come dire che la compagna non è abbastanza bella e giovane. Meglio allora prodotti per la cura della persona ma che non sottolineino difetti fisici.

No assolutamente ad anellini, bracciali, collane o altri gioielli non di marca. Se alla donna si vuole regalare un oggetto prezioso, lo deve essere davvero. Se fosse di scarso valore sarebbe come sminuire il legame d’amore.

Ed è meglio non avventurarsi nel regalare l’intimo. Sia per i motivi per cui è meglio non regalare l’abito. Sia perché l’abbigliamento intimo è in genere uno di quei prodotti che le persone preferiscono acquistare personalmente.

Assolutamente vietato fare questi 4 regali a San Valentino ad un uomo

Se a una donna non si deve regalare prodotti che puntino il dito verso difetti fisici, all’uomo non bisogna regalare un abbonamento alla palestra. Potrebbe interpretarlo come un affronto al suo aspetto fisico.

Mai regalare pigiami per San Valentino. Fanno lo stesso effetto del regalare calzini. Forse la scelta peggiore da fare insieme al regalo della cravatta. A meno che non sia di marca, di alta fattura e magari a numerazione limitata, lasciate che questo accessorio lo scelga lui personalmente.

Un buon regalo potrebbe essere il profumo, se di marca e costoso (questo vale anche per il regalo ad una donna). Ma è assolutamente vietato regalare del dopobarba.

Infine meglio non regalare il massaggio in una spa, o presso un centro estetico. Perché se fosse fatto da un uomo, probabilmente non gradirebbe. Se fosse fatto da una donna, potrebbe gradire. Ma in quel caso potrebbe non gradire la compagna.

