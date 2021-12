Il Natale è oramai alle porte e come ogni Natale che si rispetti non possono mancare i regali. Il regalo, questo è il vero problema. Molti di noi sono in difficoltà a fare dei regali perché ormai tutti hanno tutto.

Chiunque se la può cavare con colleghi e amici con un pensierino. Ovviamente chi deve fare il regalo a familiari, come il coniuge o i genitori, si trova più in difficoltà. Probabilmente per chi deve fare il regalo ai figli le complicazioni aumentano. Ma per questo Natale un genitore è ancora in tempo a fare al figlio un regalo originale e utilissimo. Nelle righe seguenti riveleremo qual è il regalo più utile ed originale per figli o nipoti per questo Natale e per il loro futuro.

I figli hanno tutto e per i genitori fare un regalo originale è diventato veramente complicato. Un genitore lungimirante può pensare di regalare qualcosa che sia veramente utile a un figlio, che non sia un giocattolo od un indumento. Un genitore pensando al futuro del figlio potrebbe regalare un investimento finanziario che tra 10 o 20 anni potrebbe trasformarsi in un grande capitale.

A Natale spesso i genitori o i nonni regalano a figli e nipoti dei soldi. Invece di regalare del denaro una soluzione originale potrebbe essere quello di regalare delle azioni dalle forti potenzialità di guadagno nel tempo. Supponiamo che un nonno avesse regalato 10 anni fa al nipote 20 azioni della Apple. A dicembre del 2011 le avrebbe potute pagare 280 dollari. Oggi, quelle 20 azioni varrebbero 3.400 dollari.

Ma quali azioni regalare con forti potenzialità di apprezzamento per i prossimi 10 anni? Gli Esperti di ProiezionidiBorsa ne hanno individuate 3: Ferrari, Amazon e Apple. Una selezione basata sulle performance passate e sulle potenzialità future della società di creare valore per gli azionisti.

Ferrari (MIL:RACE) è quotata da gennaio del 2016. Il prezzo d’esordio è stato di 43 euro. Oggi l’azione vale 222 euro. Chi avesse comprato cinque azioni all’esordio avrebbe speso 215 euro. Oggi quelle 5 azioni varrebbero 1.100 euro, il rendimento totale è di oltre il 400%. I prezzi del titolo stanno salendo regolarmente da 6 anni, inoltre il brand Ferrari è uno dei più amanti nel mondo.

La pandemia mondiale ha aiutato Amazon negli ultimi tre anni ma il titolo correva già da tempo. A dicembre del 2011 un risparmiatore poteva comprare un’azione a 180 dollari. Oggi quell’azione vale 3.330 dollari circa. Il rialzo dei prezzi dal 2014 disegna una curva in continuo rialzo, anche se negli ultimi mesi l’ascesa ha rallentato. La crescita esponenziale degli acquisti sul web fa di Amazon una delle società con il maggiore potenziale di crescita per i prossimi anni.

Anche Apple è una società in costante espansione e l’ultimo bilancio dell’azienda lo dimostra. Quando un’azione varrà 183 dollari, Apple sarà la prima società a raggiungere i 3.000 miliardi di euro capitalizzazione.

Chi regala al figlio o al nipote alcune azioni di queste società, compie una scommessa ragionata sul futuro. Non c’è garanzia della stesse performance. Tuttavia il business delle società e l’andamento passato dei prezzi ci dicono che tra 10 anni queste azioni probabilmente varranno di più di oggi.

Abbiamo suggerito l’investimento in azioni, ma nulla vieta che si potrebbe puntare anche su ETF. Per esempio ecco perché molti starebbero puntando su questo investimento dai rendimenti che s’impennano.

