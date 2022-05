Si sa che il mondo dell’oriente e la sua cucina sono sempre più presenti in Italia. Ormai anche preparare il sushi in casa ci sembra un gioco da ragazzi. Tra le ultime mode del momento troviamo sicuramente una bevanda particolare. Infatti, i negozi di bubble tea stanno diventando sempre più frequenti.

Non tutti sanno però, che questa bevanda orientale con latte e tè è facile da preparare anche in casa. Ci vogliono solo pochi ingredienti e un po’ di pazienza.

Ingredienti

Prima di tutto raccogliamo ciò che ci serve:

3 bustine o un cucchiaio di foglie di tè nero o verde;

500 ml di acqua per cuocere le perle;

60 g di perle di tapioca;

400 ml di acqua per il tè;

100 g di zucchero di canna;

150 ml di acqua per lo sciroppo;

100 ml di latte vaccino o vegetale.

Trovare le perle di tapioca può sembrare complesso. In realtà questo ingrediente è facile da trovare online o su Amazon, dove con meno di 10 euro se ne può comprare mezzo chilo, senza considerare che sono fondamentali per la creazione di questo particolare tè. Inoltre avremo bisogno di un bicchiere alto e una cannuccia di ampio diametro, in cui le perle possono passare.

Questa bevanda orientale con latte e tè è l’ultima moda del momento ed è anche facile da preparare in casa

Per prima cosa mettiamo le perle di tapioca in ammollo in acqua fredda per circa mezz’ora. Nel frattempo, in un pentolino facciamo bollire 400 ml di acqua e prepariamo il tè. In un altro pentolino creiamo lo sciroppo, versando 150 ml di acqua e lo zucchero e portando ad ebollizione. Facciamo in modo che si sciolga lo zucchero.

In una pentola versiamo 500 ml di acqua e facciamo cuocere le perle di tapioca per circa 4 minuti. Devono diventare soffici e trasparenti. Procediamo a scolare le perle e a sciacquarle con l’acqua fredda. Infine, uniamo tutti gli ingredienti in uno shaker, mescoliamo il tutto e versiamo all’interno di un bicchiere alto.

Ed ecco pronto il nostro bubble tea, perfetto per uno snack a metà mattina oppure per il pomeriggio. Anche questa ricetta è una delle tante provenienti dai paesi asiatici che sempre di più stanno influenzando la nostra cucina. Una delle tante alternative al comune caffè o tè e per sorprendere gli amici con qualcosa di gustoso.

