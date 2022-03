Nell’ultimo anno l’andamento delle quotazioni di Italian Exhibition Group, sebbene al ribasso, è stato migliore sia della media del settore di riferimento che del mercato italiano. Nel corso degli ultimi 30 giorni, però, la forza relativa del titolo si è andata indebolendo visto che ha perso il 15% a fronte di una perdita media del settore di riferimento del 12%.

Tuttavia l’attuale area di prezzo potrebbe favorire una forte ripartenza del titolo Italian Exhibition Group. Come si vede dal grafico, infatti, il supporto in area 2,35 euro sta frenando la discesa delle quotazioni da qualche settimana. La tenuta di questo livello, quindi, potrebbe favorire una ripartenza al rialzo. Soprattutto nel caso di una chiusura settimanale superiore a 2,43 euro. In questo caso le quotazioni avrebbero elevate probabilità di raggiungere quanto meno area 2,6 euro. Gli obiettivi a seguire, poi, si troverebbero in area 2,98 euro e 3,38 euro.

Una chiusura settimanale inferiore a 2,35 euro, invece, potrebbe favorire il raggiungimento degli obiettivi di prezzo indicati in figura dalla linea continua rossa.

La valutazione di Italian Exhibition Group

Solo il fair vale, calcolato con il metodo del discounted cash flow, esprime una sottovalutazione del 45% circa. Gli altri indicatori basati sui multipli di mercato o esprimono sopravvalutazione oppure, come nel caso del Price to Book ratio, sono in linea con il settore di riferimento. Se invece si guarda al valore netto contabile il valore delle azioni Italian Exhibition Group appare come relativamente economico.

Per gli analisti che coprono il titolo il consenso medio è comprare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 35% circa.

Un aspetto interessante è la crescita attesa degli ultimi per i prossimi anni. Secondo gli analisti, infatti, la crescita media annua per i prossimi tre anni sarà superiore al 80%. Inoltre negli ultimi 12 mesi, le aspettative di reddito futuro sono state riviste più volte al rialzo.

L’attuale area di prezzo potrebbe favorire una forte ripartenza del titolo Italian Exhibition Group: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Italian Exhibition Group (MIL:IEG) ha chiuso la seduta del 9 marzo a quota 2,39 euro in rialzo dello 0,84% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Approfondimento

Si è formata un’automodifica dello scenario settimanale dei mercati proprio nei nostri giorni di setup. Fuoco di paglia?