Molte donne durante il periodo estivo amano indossare gonne e vestiti molto lunghi. Poter sfoggiare in spiaggia ma anche in città abiti svolazzanti in lino o cotone è davvero il sogno di tantissime. Tuttavia, come ogni cosa bella anche questa comporta alcuni problemi di gestione. In molte si chiedono come sistemare le borse di diversi materiali e dimensioni senza rovinarle, altri hanno il medesimo cruccio per le scarpe. Anche gli abiti molto lunghi possono essere difficili da sistemare nell’armadio senza ritrovarli, dopo un po’ di tempo, completamente sgualciti. Oggi si andrà alla scoperta di due metodi per sistemare gli abiti sia in poliestere che in cotone e lino. Infatti la gestione dovrà essere leggermente diversa dal momento che i primi tenderanno a stropicciarsi molto meno rispetto ai secondi.

Oltre alle borse ecco 2 trucchi per sistemare i vestiti lunghi estivi nell’armadio ed essere sempre eleganti senza doverli stirare

Per primi si vedrà come piegare abiti in poliestere e, in generale, realizzati in materiali resistenti che non si stropicciano. Sarà sufficiente prendere un attaccapanni e sistemare la parte bassa del vestito, piegata all’indietro, sulla parte inferiore. In seguito le maniche dovranno essere appese direttamente alla parte superiore della gruccia. Come si scriveva, sicuramente un metodo efficace per gli abiti che non patiscono e che non si spiegazzano.

Abiti in lino

Dal momento che una buona parte degli abiti lunghi all’interno dell’armadio è composta di lino o di cotone sarà bene capire come sistemarli. Bisogna, innanzitutto, premettere che evitare pieghe su questo tipo di indumento, specialmente se in lino, sarà particolarmente impossibile. Si tratta di un materiale che, dopo essere stato stirato e indossato, in tempo zero si riempirà di pieghe. Cercare di sistemarlo nell’armadio senza rovinarlo, tuttavia, è possibile e sarà sufficiente utilizzare non una ma ben due grucce. Prendere gli appendiabiti e fare passare la parte inferiore del vestito in entrambi. A questo punto tirare la parte inferiore dell’abito per allinearlo sulle due grucce, controllare che non si siano formate pieghe anomale e sistemare nell’armadio. Quindi, oltre alle borse ecco 2 trucchi per sistemare i vestiti nell’armadio, in questo modo non dovrebbero crearsi antiestetiche pieghe sul fondo.

Dove comprarli

Gli abiti lunghi sono i veri protagonisti dell’estate, chi ancora non ne ha uno dovrebbe rimediare. Si tratta di abiti che possono essere scelti in mille colori e materiali diversi. Si consiglia di optare per quelli in lino o cotone, più freschi rispetto a quelli in poliestere. Se proprio si deve scegliere questo materiale meglio preferire quelli senza maniche per limitare la sudorazione e, di conseguenza, cattivi odori. Zara li propone in lino marrone o nero smanicati e molto semplici a circa 50 euro. Sempre Zara in cotone azzurro a circa 50 euro. Mango, invece, ne propone in chiffon a circa 120 euro, in cotone sui 60 euro.

