Ecco 5 esempi di siti per trovare e affittare case vacanze a poco prezzo in estate

Computer e cellulari oggi ci permettono, con pochi clic, di poter prenotare qualsiasi cosa. Viaggi in treno o in aereo, noleggio di mezzi di trasporto, hotel e case vacanza. Pensiamo solo a qualche anno fa, quando magari si passavano serate al telefono per trovare la struttura giusta.

Oggi, lo stesso tempo potremmo spenderlo davanti al computer, anche perché l’offerta si è allargata maggiormente. Con siti e portali che propongono una varietà di scelta davvero ricca. Basta scrivere una semplice frase, indicante numero di persone, periodo, costo e, magari, qualche altra richiesta, da copiare e incollare su una miriade di annunci.

Si clicca il tasto invio e il gioco è fatto. Si raggiungono tutte le strutture possibili e immaginabili e, solitamente, nel giro di poco tempo, si avranno tutte le risposte che cerchiamo.

Andiamo però a vedere quali sono i siti attraverso il quale poter trovare la casa vacanze adatta alle nostre esigenze. Ne andremo a citare 5, tra i più cliccati in rete, senza nulla togliere ad altri che hanno la stessa funzione.

Partiamo da uno dei primi come anzianità. Stiamo parlando di Homelidays, oggi diventato Vrbo, ma la sostanza non cambia. Si può decidere di mettere nel motore di ricerca o il vecchio o il nuovo nome e si verrà indirizzati comunque alla pagina degli affitti. Un’offerta globale che permette di raggiungere qualsiasi meta. Offre anche un servizio assicurativo per proteggersi dalle truffe, eventualità sempre più rara, ma che può purtroppo capitare.

Se Homelidays è tradizione, Airbnb è il nuovo che avanza in maniera prepotente. Una piattaforma creata nel 2007, ma che è letteralmente esplosa circa cinque anni dopo. Oggi è un marchio tra i più conosciuti al Mondo nel settore. Utilizzato da giovani e famiglie per cercare l’alloggio giusto per una vacanza il più economica possibile. Utilissima la possibilità di spostarsi sulla mappa, per trovare alloggi mantenendo le specifiche utilizzate nella prima ricerca. Sempre meglio, come consiglio, contattare chi ha proposto l’annuncio per sondarne l’effettiva disponibilità, anche se il sito ci dà la possibilità di prenotare immediatamente.

Il più strenuo concorrente di Airbnb è sicuramente Wimdu, piattaforma tedesca nata qualche anno dopo. Forse un po’ più curato a livello grafico, offre molte soluzioni in giro per l’Europa. La filosofia del sito è davvero interessante e si esemplifica in un semplice motto: “Viaggia come fossi uno del posto”.

Uno dei colossi del settore è indubbiamente Booking. Nato dall’illuminazione di un olandese, è diventato un punto di riferimento soprattutto per hotel, alberghi e residence. Poi, con gli anni, sono arrivate anche le case vacanza. Sito tradotto in 43 lingue, che offre quasi 30 milioni di soluzioni sparse nel Mondo. Un target leggermente più elevato dei siti descritti in precedenza, ma cercando bene si può trovare la soluzione adatta alle proprie esigenze.

Infine, ecco Casamundo. Nomen omen, si potrebbe dire, anche se la versione italiana propone tantissime soluzioni sia nella Penisola, che nei paesi confinanti, con Spagna e Croazia su tutti. Una piattaforma utile, dunque, sia per viaggi intercontinentali, che per spostarsi di poche ore. Con la possibilità di trovare anche degli economici campeggi.

Ecco 5 esempi di siti per trovare la soluzione giusta per le nostre vacanze. Da vivere in completo relax, magari con l’aiuto di un buon libro da leggere sotto l’ombrellone.

