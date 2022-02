La storia degli ultimi anni di Aedes è stata abbastanza movimentata in Borsa e non ha dato grosse soddisfazioni ai propri azionisti. Basti pensare che negli ultimi 3 anni la performance è stata negativa per oltre l’80%.

In particolare, nell’ultimo anno la società Augusto spa, controllante di Aedes, ha depositato i la domanda di ammissione al concordato con riserva ai sensi dell’art. 161 della legge fallimentare, affermando di trovarsi “in una fase di reversibile e temporaneo disequilibrio finanziario”. La conseguenza è stata che a luglio 2021 ha deliberato lo scioglimento anticipato.

Visto che Augusto spa è in liquidazione, ha dato mandato a Rothschild & Co Italia di vendere la quota del 51,25% di Aedes con obbligo di OPA per l’acquirente. Si inquadrano in questo contesto le indiscrezioni di un interessamento per l’acquisizione di Aedes da parte del fondo Fortress e di Hines.

Le indiscrezioni di un possibile takeover mettono le ali ad Aedes che guadagna il 100% nelle ultime 2 settimane con volumi in forte aumento.

In attesa di conoscere la reale fondatezza di queste indiscrezioni, quale potrebbe essere un possibile prezzo dell’OPA obbligatoria?

La risposta all’analisi grafica.

Le indiscrezioni di un possibile takeover mettono le ali ad Aedes che guadagna oltre il 100% in 2 settimane: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Aedes (MIL:AED) ha chiuso la seduta del 25 febbraio a quota 0,29 euro in ribasso del 12,12% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Rispondiamo a questa domanda guardando agli obiettivi della proiezione rialzista in corso. Come si vede dal grafico il prossimo ostacolo lungo il percorso rialzista si trova in area 0,26 euro (II obiettivo di prezzo). A seguire, poi, la massima estensione del rialzo si trova in area 0,311 euro (III obiettivo di prezzo). Questo livello è stato raggiunto nel corso della settimana appena conclusasi e immediatamente le quotazioni hanno iniziato a ritracciare.

A questo punto il ribasso potrebbe continuare fino in area 0,251 euro (II obiettivo di prezzo). La massima estensione del ribasso, poi, si trova in area 0,202 euro (III obiettivo di prezzo).

Ovviamente la mancata conferma dell’interesse reale dell’OPA obbligatoria su Aedes potrebbe favorire il raggiungimento degli obiettivi ribassisti indicati. Fare, quindi, molta attenzione.