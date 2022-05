Purtroppo la mancata tenuta di un supporto storico ha di fatto favorito la ripresa del ribasso delle azioni Valsoia. Nel precedente report, infatti, indicavamo il supporto in area 12,70 euro come quello che storicamente aveva sempre sostenuto le quotazioni favorendo quanto meno un rimbalzo. La storia, però, non si è ripetuta favorendo così un’accelerazione al ribasso di circa il 10%. Adesso, però, dopo l’accelerazione ribassista causata dalla rottura dei supporti storici Valsoia potrebbe essere sul punto di ripartire al rialzo.

Come si vede dal grafico, infatti, in area 10,15 euro passa un importante supporto che potrebbe fermare il ribasso in corso. La mancata tenuta del supporto, invece, potrebbe aprire le porte a un’accelerazione ribassista in direzione della massima estensione in area 7,60 euro (III obiettivo di prezzo).

Ma cosa potrebbe accadere se il supporto dovesse tenere?

In questo caso potrebbe essere molto probabile un ritorno in area 15 euro. Un indizio in tal senso si avrebbe con una chiusura settimanale superiore a 12 euro.

La valutazione del titolo Valsoia

Dal punto di vista dei fondamentali, il fair value esprime una sottovalutazione di circa il 30%, confermata dal rapporto prezzo/utili. Gli altri indicatori, invece, esprime sopravvalutazione. Un aspetto che potrebbe penalizzare il titolo è legato alle attuali stime degli analisti sul potenziale di progressione dell’Utile Netto per Azione (EPS) per i prossimi anni che appare limitato.

Tra i vantaggi del titolo c’è una posizione finanziaria molto solida dato il livello di liquidità netta e i suoi margini.

Secondo quanto riportato sulle riviste specializzate, l’unico analista che copre Valsoia ha un giudizio medio comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione di circa il 57,7%.

Il titolo Valsoia (MIL:VLS) ha chiuso la seduta del 3 maggio in rialzo dell’1,37% rispetto alla seduta precedente a quota 11,10 euro.

Time frame settimanale

Approfondimento

