La tenuta di un supporto storico potrebbe favorire la ripresa delle azioni Valsoia

Storicamente il titolo Valsoia ha sempre avuto un rendimento inferiore alla media del settore di riferimento. Ad esempio, negli ultimi cinque anni, tenendo conto dei dividendi distribuiti, ha perso il 5,3%, mentre la media del suoi competitors ha reso il 52,4%. Nell’ultimo anno la forbice si è un po’ chiusa, ma rimane la debolezza evidente di Valsoia rispetto ai suoi concorrenti.

Questa volta, almeno nel breve periodo, la storia potrebbe venire in aiuto del titolo. Come si vede dal grafico, infatti, il supporto in area 12,70 euro ha sempre sostenuto le quotazioni favorendo quanto meno un rimbalzo. C’è, poi, un altro aspetto interessante. Come si vede dal grafico, il livello a 12,70 euro corrisponde al I obiettivo di prezzo della proiezione ribassista in corso.

Quindi, l’importanza del livello in questione che corrisponderebbe alla tenuta di un supporto storico potrebbe favorire la ripresa delle azioni Valsoia. In questo caso il rialzo potrebbe portare le quotazioni verso area 17 euro per un potenziale rialzo del 30% rispetto alle condizioni attuali.

Qualora, invece, si dovesse continuare al ribasso gli obiettivi sono quelli indicati in figura. L’obiettivo più vicino si trova in area 10,15 euro (II obiettivo di prezzo), mentre la massima estensione ribassista si trova in area 7,60 euro (III obiettivo di prezzo).

La valutazione del titolo Valsoia

Dal punto di vista dei fondamentali, a parte il fair value che esprime una sottovalutazione di circa il 25%, c’è un’indicazione di sopravvalutazione generale. Tra i vantaggi del titolo c’è una posizione finanziaria molto solida dato il livello di liquidità netta e i suoi margini.

Per l’unico analista che copre Valsoia, invece, il giudizio medio è comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione di circa il 52,7%.

Il titolo Valsoia (MIL:VLS) ha chiuso la seduta del 21 febbraio in ribasso dello 0,38% rispetto alla seduta precedente a quota 13,10 euro.

Time frame settimanale

Approfondimento

