Dopo il rimbalzo di ieri, oggi si è formato un ulteriore segnale positivo. Il ribasso dei mercati è finito per il momento? Presto confermare questo scenario, ma procediamo per gradi.

Alle ore 16:45 della giornata di contrattazione del 3 maggio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

13.944

Eurostoxx Future

3.687

Ftse Mib Future

23.785

S&P 500 Index

4.152,02.

Per il frattale annuale la strada dovrebbe essere ancora al ribasso fino a giugno inoltrato o al setup del 5 luglio

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2022.

In blu il grafico dei mercati americani alla chiusura del giorno 29 aprile.

Previsioni per la settimana in corso

Il percorso campione atteso è il seguente:

massimo lunedì e minimo venerdì. Come scritto da ieri, la candela che si è formata proprio lunedì, potrebbe portare ad una modifica dello scenario settimanale. Al momento, non abbiamo avuto nè conferme, ma nemmeno smentite in merito. Comunque, in questa settimana, sarà difficile assistere ad un “segnale rialzista forte”, e per questo si dovrà attendere settimana prossima. Il pericolo di ribassi, è quindi ancora in auge e dietro l’angolo.

Il ribasso dei mercati è finito per il momento? I livelli operativi

Dax Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 13.809. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 14.617.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 3.675. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 3.883.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 23.010. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 23.585.

S&P 500 Index

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 4.170. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 4.309.

Posizione di trading multidays in corso dei nostri Trading Systems

Short su S&P 500 dall’apertura del 2 maggio. Attenzione uan chiusra odierna superiore ai 4.170 farebbe passare il segnale a Flat. Invece, in corso Flat su tutti gli altri indici analizzati.

Quale movimento attendere per la giornata di mercoledì?

Domani si attende la decisione della FED sui tassi di interesse. Il contesto economico e geopolitico, data la guerra in Ucraina in corso, non è banale da decifrare e quindi da preventivare con elevate probabilità.

