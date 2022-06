Chi condivide la propria casa con un amico a quattro zampe lo sa: i loro peli finiscono dappertutto. Li troviamo non soltanto sui pavimenti, sui divani e sui mobili, ma purtroppo anche nel bucato. Estrarre dal bucato dei capi puliti ma ricoperti di peli non è mai piacevole, soprattutto se si tratta di tessuti scuri su cui i peli sono molto visibili. Ma fortunatamente non dobbiamo rassegnarci ad avere la lavatrice sempre piena di peli di cani e gatti. Esiste infatti un semplice trucchetto per acchiapparli tutti e liberarcene subito e senza fatica. Vediamo di che cosa si tratta.

Il silicone intrappola i peli durante il lavaggio

La soluzione è molto semplice e immediata: consiste nell’usare un oggetto di silicone da inserire nella lavatrice durante il lavaggio. I peli resteranno attaccati al silicone e potremo poi liberarcene in fretta e senza fatica. In commercio esistono stampi di silicone appositi per questo scopo, ma noi possiamo risparmiare creandoceli a casa. Utilizziamo un vecchio stampo per i muffin, o un vecchio vassoio del ghiaccio per questo scopo. Ritagliamo un pezzo di silicone grande all’incirca quanto la nostra mano. Ci basterà gettarlo in lavatrice insieme al bucato. A fine ciclo, estraiamolo e laviamolo sotto l’acqua corrente. Sarà subito pronto per essere riutilizzato.

Mai più peli di cani e gatti nel bucato utilizzando questo trucchetto magico che ci fa risparmiare tempo e fatica

Per fare in modo che i peli si stacchino facilmente dai nostri capi e si attacchino al silicone, può essere necessario fare un ammollo dei capi. Mettiamo i capi a bagno in una bacinella con dell’ammorbidente, oppure con un bicchiere di aceto. L’ammorbidente e l’aceto renderanno le fibre più morbide permettendo ai peli di staccarsi meglio. Ma oltre a curare il problema, dobbiamo anche prevenirlo.

Preveniamo il problema con alcuni accorgimenti

Mai più peli di cani e gatti nel bucato se seguiamo alcuni semplici accorgimenti. Cerchiamo di minimizzare la quantità di peli in casa passando regolarmente l’aspirapolvere. Per eliminare i peli dal tappeto possiamo usare una tecnica molto semplice che li acchiappa tutti in pochi secondi. Inoltre, muniamoci di rotolo adesivo per rimuovere i peli dai divani, dalle coperte e dai cuscini. Lo vendono in tutti i negozi di animali e in alcuni supermercati. Spolveriamo le superfici dei mobili e le mensole, dove spesso si annidano i peli. E ovviamente, spazzoliamo il nostro cane o gatto con regolarità.

