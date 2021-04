I fagioli sono decisamente uno degli alimenti più apprezzati e cucinati in tutto il mondo. Sia in salsa piccante che all’insalata sono un ottimo nutrimento. Tuttavia dopo la sconcertante scoperta sui fagioli ora tutti stanno cambiando velocemente il modo di cuocerli.

Un alimento molto nutriente

I fagioli fanno parte della grande famiglia dei legumi, e hanno delle proprietà molto utili al corpo umano. Sono ricchi di proteine vegetali, tanto che in passato erano considerati la carne dei poveri.

Oltre all’apporto proteico, i fagioli contengono potassio, fosforo, magnesio, la vitamina C, B3 e la vitamina B9, molto utile al corretto funzionamento del sistema nervoso.

Dopo la sconcertante scoperta sui fagioli rossi ora tutti stanno cambiando velocemente il modo di cuocerli

Tuttavia c’è un aspetto che inquieta e di cui parla il prof. Steven Gundry, direttore del Centro per la Medicina Riparatrice in California, nel suo libro “The Plant Paradox”. L’autore rivela che nei fagioli è presente una sostanza tossica per il nostro corpo, la fitoemagglutenina. In particolare i fagioli rossi sono quelli che ne posseggono più degli altri. Basta mangiare 5 fagioli rossi crudi per rischiare un avvelenamento.

La presenza di questa sostanza tossica richiede una cottura ben fatta. Rischiamo infatti di creare delle reazioni impreviste del sistema immunitario di fronte a questa tossina che entra nel nostro corpo. Vediamo allora il modo giusto di cucinarli.

Il modo appropriato di cucinare i fagioli

Diciamo prima di tutto che mettere in ammollo i fagioli la sera prima, non è vero che li rende più digeribili. Permette però di ridurre i tempi di cottura, ma a discapito del sapore, che cambierà un poco. Lo scopo della cottura è di distruggere la sostanza tossica che essi contengono, a patto di farla in un certo modo.

Se siamo soliti cuocere i fagioli molto a lungo ma a bassa temperatura, stiamo commettendo un grave errore, come dice il dott. Stuart Farrimond. Infatti solo le alte temperature riescono a distruggere la fitoemagglutenina. Per cui per cuocere bene i fagioli, in particolare i rossi, bisogna cuocerli a fiamma vivace per i primi venti minuti o negli ultimi venti della cottura. Solo così potremmo rendere questi legumi più digeribili e sicuri.

