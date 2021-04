Tutti pensano a guadagnare denaro, ma pochissimi sanno come farlo lavorare per produrre altro denaro. La cosa che quasi tutti trascurano è che sul lungo periodo anche un piccolo capitale può trasformarsi in un grande guadagno. In questo articolo riveliamo perché è un errore lasciare i soldi giacenti in banca. Con circa 10mila euro e un risparmio di 50 euro al mese non bisogna lasciare i soldi sul conto corrente ma fare in questo modo.

Come impiegare i soldi fermi sul conto corrente

È controproducente tenere tutti i soldi sul conto corrente. Una cifra media di 4.000 euro per le spese impreviste potrebbe essere sufficiente. Se si hanno circa 10.000 euro fermi sul conto, 6.000 euro possono essere investiti. Ma dove? Se si ha l’obiettivo di risparmiare il più possibile per i prossimi 10 anni, puntare sul mercato azionario può essere una scelta intelligente. Più avanti nell’articolo riveleremo come impiegarli. Adesso concentriamoci su quanto si può guadagnare.

L’indice azionario globale mondiale Msci World, negli ultimi 15 anni ha guadagnato mediamente circa il 10% all’anno. Immaginiamo una rivalutazione del capitale del 5% annuo, per i prossimi 10 anni. Se si verificano queste condizioni, i 6.000 euro investiti nell’indice Msci World potranno diventare quasi 10.000 euro. Per la precisione 9.770 euro.

Con circa 10mila euro e un risparmio di 50 euro al mese non bisogna lasciare i soldi sul conto corrente ma fare in questo modo

Quanto si può ricavare in 10 anni investendo 50 euro al mese? Supponiamo il solito rendimento del 5% all’anno. Investendo 50 euro al mese, dopo 120 mesi si saranno versati esattamente 6.000 euro. Ma grazie al rendimento composto, questi saranno diventati circa 7.800 euro. Quindi, investendo 6.000 euro e 50 euro al mese, dopo 10 anni si otterrà un capitale di 9.770 euro più 7.770 euro, per una cifra totale di circa 17.600 euro. Spostando il capitale dal conto corrente ad un investimento intelligente si otterrebbero circa 5.500 euro in più in 10 anni, un rendimento superiore di quasi il 50%.

Per sfruttare concretamente questa occasione si può puntare su un ETF che ha come sottostante proprio l’indice mondiale Msci World. Tra i più trattati in Borsa c’è il Lyxor Core Msci World (Isin: LU1781541179). Si può acquistare a partire da 12,3 euro (quotazione al momento dell’analisi). Investire subito i 6.000 euro e poi ogni mese acquistare ETF per un importo pari ai 50 euro risparmiati.