Arriva il caldo e alcuni frutti sono più indicati per la stagione che arriva. Uno di questi è sicuramente la banana di cui però non conosciamo bene i segreti che nasconde. Per questo motivo tutti dobbiamo evitare l’errore banale di scartare la parte migliore delle banane invece di mangiarla.

Un frutto per il periodo di caldo

È un frutto che fa bene soprattutto nei periodi di caldo, perché contiene potassio. Il cuore ci ringrazierà non poco per aiutarlo a lavorare senza sforzo durante la calura spessa e debilitante dell’estate. La banana ha queste proprietà proprio perché è un frutto che nasce nei paesi dove il caldo è un elemento quotidiano della vita.

Un trucco per sbucciarle

Prendiamo una banana e cominciamo a sbucciarla: è qui che commettiamo il primo errore che spesso rovina la banana. Tiriamo il peduncolo che fa difficoltà a venir via. Allora pieghiamo e tiriamo ancora e il nostro insistere danneggia la polpa sottostante.

Bisogna sapere che la banana è l’unico frutto che cresce al contrario. Mentre la frutta pende dai rami, la banana al contrario dal basso rimonta verso l’alto. È proprio la parte in alto, quella contraria al peduncolo, che si deve premere leggermente per far scostare la buccia e aprire la banana senza rovinarla.

Tutti dobbiamo evitare l’errore banale di scartare la parte migliore delle banane invece di mangiarla

Una volta sbucciata la banana molti cominciano ad eliminare quei filamenti che sono tra il frutto e la parte interna della buccia, e che si chiamano floema. Questi hanno un ruolo importantissimo nel frutto. Sono loro che portano gli elementi nutrienti per far crescere bene la banana.

Sono molto ricchi di vitamina A e B6, di potassio, di fibre e altri sali minerali utili alla nostra salute. Buttarli solo per un fatto estetico è davvero un peccato, e invece andrebbero assunti insieme al frutto.

Di per sé anche le bucce sono commestibili e ricche di sostanze utili, ma oramai è noto il triste trattamento di pesticidi e altri terribili prodotti chimici con cui si irrorano sempre più le banane. Perciò, evitiamo le bucce, potremmo scivolarci sopra!

Ecco il metodo geniale per dividere secondo natura una banana.