300 giorni di sole all’anno in media. Basterebbe solamente questo per sceglierlo come posto in cui vivere. In più, i suoi residenti non sono soggetti al pagamento delle imposte. Altro buonissimo motivo per decidere di vivere lì. Solo che per farlo, ahinoi, bisogna avere importanti disponibilità economiche. Perché è un luogo elitario, non alla portata di tutti, a meno che non si abbia avuto la fortuna di nascerci in tempi passati.

Stiamo parlando del Principato di Monaco, a pochissimi chilometri dall’Italia, un luogo ricco di fascino che val bene una visita in qualsiasi periodo dell’anno. Per gli appassionati di motori, è un’emozione percorrere le sue stradine, più o meno come fanno ogni primavera i bolidi di F1. Passare in luoghi mitici, come la curva del Casinò, quella del Loews o vecchia stazione. Percorrere il tunnel e arrivare alla Curva del Tabaccaio. Sentirsi un pochino piloti per un giorno e provare e riprovare tutte le zone del circuito.

Certo, il Principato non è solo Formula 1. Ci sono alcune attrazioni da vedere, soprattutto nella splendida parte alta della cittadina, da cui si può godere di panorami mozzafiato. Dopo aver fatto qualche giro della mitica pista, possiamo abbandonare la macchina e proseguire la visita a piedi. La città mette a disposizione numerosi parcheggi pubblici a pagamento, con tariffe assolutamente abbordabili. Si può scegliere di lasciare la macchina in zona Casinò e decidere di visitare le gratuite parti comuni dell’edificio, per osservarne la maestosità delle stanze. Per accedere alle sale gioco, serve un contributo di 17 euro, che però verrà restituito in parte. Infatti, la quota comprende un voucher da 10 euro da spendere sui tavoli o al bar.

A pochi chilometri dall’Italia è assolutamente da visitare in primavera questa città stato famosa per il clima, lo sport e il glamour

Proseguendo la passeggiata, si costeggiano le file di yacht attraccate nel porto e si arriva alla piccola chiesa di Santa Devota, la patrona del Principato.

A questo punto, possiamo iniziare a salire verso la Rocca, la parte vecchia e più affascinante di Monaco. Imperdibile è il giardino esotico, all’interno del quale possiamo ammirare numerose specie di piante grasse, per poi arrivare in cima alla collina. Il Museo oceanografico è una struttura imponente all’esterno, che merita una visita perché, al suo interno, è possibile ritrovare una collezione di pesci unica in Europa. Le sue grandi vasche contengono temibili squali e coloratissimi pesci tropicali. I 18 euro della quota d’ingresso saranno davvero ben spesi. Poi, usciti dal museo, a pochi passi si staglia la Cattedrale dell’Immacolata Concezione, in stile romanico bizantino.

Da lì, attraversando le strette e pittoresche viuzze della città vecchia, si arriva al Palazzo dei Principi, dove dimora la Famiglia Grimaldi. La struttura è in parte visitabile all’interno, ma in molti si limitano a soffermarsi al cambio della guardia, ogni giorno alle ore 11,55. Si possono scattare diverse foto dal punto più alto della città, prima di scendere verso il cuore della città moderna. Qui possiamo incontrare tutto lo sfarzo e il glamour del Principato, passeggiando tra ristoranti, hotel di lusso e negozi di grandi firme.

Possiamo concludere l’itinerario con un’ultima sosta nella piccola spiaggia sassosa del Larvotto, dove riposarsi un po’, ascoltando il rumore del mare. A pochi chilometri dall’Italia è assolutamente da visitare il Principato di Monaco. Un luogo davvero magico dove storia e modernità convivono tra tradizione e glamour.