Il polpettone è il classico secondo piatto che si serve la domenica o durante le festività, e mette sempre tutti d’accordo. Perché sia degno di questo nome, però, bisogna fare in modo che non diventi la proverbiale suola di scarpa che rende ogni boccone impossibile da mandare giù.

Il connubio perfetto sarebbe una superficie gratinata ed un cuore morbido e magari filante. In questo modo si conquisteranno amici e familiari, e si lascerà di stucco anche l’ospite più esigente e puntiglioso.

Che sia un polpettone in versione classica o nelle varianti farcite, la cosa essenziale durante la preparazione è che l’impasto risulti morbido. Molti consigliano di scegliere della carne che abbia una parte grassa, perché risulta tenera dopo la cottura. Sicuramente aiuta, ma perché dover essere condizionati non solo nella scelta, ma anche nel sapore? Basta polpettone di carne stopposo e insipido, ecco un trucchetto pazzesco che lo renderà morbidissimo e succulento perfetto da servire durante le festività.

Per un polpettone che si scioglie in bocca, il segreto è l’aggiunta di formaggio spalmabile tipo Philadelphia oppure ricotta o robiola, in base ai gusti. Ma vediamo come procedere per la ricetta base, in cui se si preferisce si possono utilizzare anche carni bianche.

Ingredienti:

200 g di Philadelphia;

500 g di macinato di maiale;

500 g di macinato di manzo;

200 g di parmigiano grattugiato;

2 uova;

noce moscata;

sale;

pangrattato o mollica di pane bagnata nel latte;

pepe.

Il procedimento è davvero semplice e veloce: è sufficiente mettere in un recipiente tutti gli ingredienti tranne la Philadelphia. Bisogna impastarli energicamente con le mani fin quando il composto risulterà omogeneo. A questo punto aggiungere la Philadelphia e continuare ad amalgamare il tutto. Prendere una pirofila e ricoprirla con carta forno e dopo aver dato al composto la forma del polpettone, adagiarlo al suo interno. Infornare a 180° per 40 minuti circa.

Variante farcita

Quella appena descritta è appunto la ricetta base di un polpettone. Per renderlo ancora più speciale, è possibile farcirlo con gli ingredienti che maggiormente si preferiscono.

Un esempio gustosissimo di farcitura è quello di utilizzare del prosciutto cotto, della caciotta, un po’ di spinaci lessati o saltati in padella e della pancetta per la bardatura. Anche qui il procedimento è semplice: una volta impastati gli ingredienti base, ovviamente inclusa la Philadelphia, stendere il composto su della carta forno fino a formare un rettangolo. Adagiare sull’impasto le fettine di prosciutto cotto ben allargate, poi la caciotta tagliata finemente ed infine gli spinaci scolati e strizzati. Con l’aiuto della carta da forno arrotolare, chiudere il polpettone e fare in modo che la chiusura rimanga verso il basso. È ora di avvolgere il rotolo con le fettine di pancetta ed infornare a 180° per 40 minuti circa.

Con questo polpettone morbidissimo ed un contorno di patate al forno, verrà fuori un secondo piatto eccellente e gustosissimo!