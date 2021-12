Quando si compiono i 50 anni, certamente tante cose cambiano e si guarda alla vita in modo diverso. In realtà molti, prima di arrivare al grande giorno, temono un po’ l’avanzare dell’età. Infatti, alcune persone si preoccupano della soglia di cui tanto si parla. Eppure, le cose non stanno esattamente così. I 50 anni hanno la capacità di donare consapevolezza, maturità, conoscenza e dinamicità allo stesso tempo. Ma è comprensibile che molti, comunque, nonostante tutte queste note positive, ci tengano a sembrare più giovani e a dimostrare meno dell’età che effettivamente hanno.

Dopo i 50 diciamo definitivamente addio a cappotti e piumini oversize e il motivo è più che evidente

Per sembrare più giovani, ovviamente, ci sono tantissime strategie facilissime da adottare. Non si tratta, per forza, di mettersi di impegno e stravolgere il proprio aspetto. Ma stiamo parlando di piccole accortezze, che potrebbero cambiare di poco la nostra immagine, donandoci però quella freschezza che tanto desideriamo. Per prima cosa, per esempio, potremmo pensare a un nuovo taglio di capelli. E in questo nostro precedente articolo, ne abbiamo consigliato uno che potrebbe togliere 10 anni almeno dal nostro volto. Oppure, in un altro articolo, abbiamo spiegato un abbinamento di colori davvero efficace da indossare a quest’età, che potrebbe rendere il nostro look più sbarazzino.

Ecco i cappotti che non dovremmo indossare durante l’inverno per cercare di sembrare più fresche e giovani

Oggi ampliamo la nostra lista e continuiamo a concentrarci sul nostro look. Infatti, gli outfit che decidiamo di indossare sono fondamentali per dare un tocco giovanile al nostro aspetto. In questo caso, pensiamo soprattutto al cappotto. Molte persone, quando avanzano con l’età, tendono a nascondere le forme del proprio fisico e a vestirsi in modo più largo. In realtà, questo potrebbe rappresentare un errore madornale, soprattutto quando si parla di cappotti. Infatti, gli oversize, e in questo caso ci riferiamo anche ai piumini, non fanno altro che rendere la figura più goffa dopo una certa età, eliminando la freschezza e la dinamicità tipica della giovinezza.

Perciò, optiamo piuttosto per dei cappottini che snelliscano la figura e che aderiscano alle forme, sottolineandone la bellezza. In questo modo, il nostro aspetto sembrerà decisamente più giovane. Dunque, possiamo dirlo. Dopo i 50 diciamo definitivamente addio a cappotti e piumini oversize e il motivo è più che evidente: rendendo la nostra figura goffa, la invecchiano di conseguenza. Quindi, è il momento di cambiare stile e questo inverno può essere l’occasione giusta.

